Trump afirma que muere "más gente blanca" que negra en choques con la policía, aunque la afirmación es engañosa

Dato engañoso

Solo en términos absolutos la aseveración de Trump sería correcta, pero no cuando se toman en consideración las propociones de cada minoría. Según un reciente análisis del diario The Washington Post aunque la mitad de las personas que mueren por la policía son blancas, los afroestadounidenses, que son menos del 13% de la población total del país, son víctimas mortales en más del doble de la tasa de los blancos. Los hispanos también mueren en incidentes con la policía a un ritmo desproporcionado.

Las aseveraciones de Trump llegan cuando apenas han pasado meses de la muerte de Floyd y también de la del afroestadounidense Rayshard Brooks, quien recibió dos disparos por la espalda cuando intentaba que no lo arrestaran en el estacionamiento de un Wendy's en Atlanta a principios de junio.

Defendiendo la libertad de expresión... y los líderes confederados

"Todo lo que digo es libertad de expresión. Es muy simple. Mi actitud es libertad de expresión. Una opinión muy fuerte sobre la bandera confederada. Conmigo, es libertad de expresión. Muy simple. Me gusta, no me gusta, es libertad de expresión", dijo Trump quien ha amenazado con vetar una ley que propone cambiar los nombres de las bases militares de líderes confederados.