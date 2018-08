Trump admite que su hijo se reunió con los rusos para buscar 'trapos sucios' de Hillary Clinton

Desde su campo de golf en Nueva Jersey, el presidente también escribió que el encuentro de Donald Trump Jr. con fines electorales es "totalmente legal y se hace todo el tiempo en política". "No llevó a ninguna parte", agregó.

"¡No sabía sobre ello!" , puso entre exclamaciones el presidente en su tuit de este domingo. Lo supiera o no, los Trump han ido cambiado su versión sobre esa reunión.

La sombra del padre Trump no acabó allí. El presidente redactó con equipo de la Casa Blanca la primera respuesta que dio su hijo a la información aparecida en The New York Times, medio que sacó a la luz la reunión.