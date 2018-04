Natalia Veselnitskaya afirmaba que no tenía relación con el Kremlin, pero en una entrevista con NBC reconoce ahora que no era sencillamente una abogada, sino además una “informante” de la fiscalía rusa.

“Soy una abogada y soy una informante. Desde 2013 he estado comunicándome activamente con la oficina del fiscal general de Rusia”.

Veselnitskaya siempre ha sostenido que asistió a la entrevista en la Torre Trump en su calidad de abogada privada y no como representante del gobierno ruso, con “cuyos representantes o instituciones” dijo anteriormente no haber tenido ningún tipo de vínculo más allá de las que impone su profesión de abogada, como aseguró a un comité del Congreso que le solicitó información.

Pero una serie de correos electrónicos reseñados este viernes por The New York Times muestran una relación muy cercana entre la abogada rusa y el fiscal general Yuri Chaika.

La fiscalía rusa no presentó los documentos que le solicitaban os fiscales en EEUU, lo que perjudicó el caso, que finalmente se resolvió por un acuerdo de pagar 6 millones de dólares. Algunos indican que Veselnitskaya ayudó a la negativa rusa a cooperar.

La estrategia de Trump Jr. ha sido la de rebajarle importancia al encuentro argumentando que Veselnitskaya ofreció datos “vagos, ambiguos y que no tenían sentido”, sin soporte, y que “rápidamente se hizo claro que no tenía información significativa”.

Eso podría no importar, porque el hijo del presidente ha reconocido haber asistido a la reunión con la expectativa de obtener algún dato, algo que eventualmente pudieran usar contra los demócratas, y por eso la intención es clave a la hora de determinar si hubo alguna conducta ilegal.

“Hacer cualquier contribución o donación de dinero u otra cosa de valor, o hacer cualquier gasto, gasto independiente o desembolso en conexión con cualquier elección federal, estatal o local en EEUU”, están entre las cosas que los extranjeros no pueden hacer en una campaña en EEEUU, según indica la página web de la FEC.

Está claro que no se puede recaudar fondos de campaña en el exterior (aunque en 2016 la campaña de Trump envió varios mensajes a extranjeros, según denunciaron a la FEC en su momento grupos ciudadanos de supervisión), pero lo que no puede no estar tan claro es qué constituye algo de “valor” y sobre todo, de qué manera fue obtenida esa información supuestamente valiosa que le prometieron a Trump.