"Solo hay una persona llevando la política migratoria: Yo", asegura Trump desde Texas

Los comentarios de Trump ocurren un día después de que el presidente dijera que no busca revivir la política de separación de familias, con las que apartó durate 2018 a más de 2,500 niños de sus familias. Sin embargo, reportes de medios como NBC y The New York Times señalaron que Trump ha pedido por meses el restablecimiento de esta polémica política, que incluso fue duramente criticada por sus compañeros del Partido Republicano.