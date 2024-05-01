La Cámara pasa un proyecto para definir por ley qué es antisemitismo: ¿por qué puede entrar en un peligroso territorio?

Video El momento en que manifestantes propalestinos irrumpen un edificio de la Universidad de Columbia

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una resolución busca tomar medidas contra las acusaciones de antisemitismo en los campus universitarios en los que se lleva a cabo una ola de protestas a favor de los palestinos.

PUBLICIDAD

La Cámara Baja aprobó la Ley de Concientización sobre el Antisemitismo, presentada por el representante republicano de Nueva York, Mike Lawler, por 320 votos a favor y 91 en contra.

El proyecto, que ahora se dirige al Senado, surgió, dicen los representantes en el Congreso, por denuncias de presunto antisemitismo creciente en las universidades de Estados Unidos.

Las protestas de estudiantes promueven consignas propalestinas, anti-Israel o contra la guerra en Gaza y se han extendido por universidades de todo el país. Los estudiantes demandan que sus universidades corten programas vinculados económicamente a instituciones en Israel.

Las protestas acusan a Israel de genocidio contra el pueblo palestino en la ofensiva que lanzó contra el grupo Hamas hace más de seis meses, y que ha cobrado la vida de más de 34,000 personas en Gaza. Las autoridades palestinas dicen que dos tercios de los muertos son niños y mujeres.

¿Qué quieren hacer los congresistas con esta ley sobre antisemitismo?

En este contexto, los congresistas buscan que se usen definiciones bastante amplias sobre lo que es y lo que no es antisemitismo.

El proyecto, de pasar el Senado, requeriría que el Departamento de Educación use el marco de la organización Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) para definir qué es antisemitismo. Este marco es el que aplicaría a los estudiantes. Pero el problema con esto es que uno de los redactores de estas definiciones de antisemitismo ha venido advirtiendo del peligro que sería usarlas para tratar de regular el lenguaje en universidades y colegios.

PUBLICIDAD

El problema es que el marco de la IHRA sobre antisemitismo es, para muchos, problemático. La definición incluye como ejemplos de antisemitismo las "comparaciones de la política israelí contemporánea con la de los nazis"; el "responsabilizar a los judíos por las acciones del Estado de Israel"; "negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación"; o "acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de malas acciones cometidas por una sola persona o grupo judío".

Los demócratas están divididos

Mientras que los republicanos han tomado una postura radicalmente en favor y en defensa de Israel en toda instancia, los demócratas tienen diferencias sobre el tema.

Incluso con oposiciones notables como la del representante por Nueva York, Jerry Nadler, el miembro demócrata de mayor rango del Comité Judicial, quien es además el legislador judío con más años en ejercicio en la Cámara Baja. Nadler se opone a este proyecto "tal como está escrito".

Antisemitismo y antisionismo

Desde el ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel, que desató la guerra, los republicanos ha presentado varias medidas relacionadas con Israel o antisemitismo. Una medida en diciembre que equiparaba "antisionismo con antisemitismo" se aprobó incluso con 92 abstenciones, todas demócratas.

Pero esta equiparación entre antisemitismo y antisionismo no ha sido bienvenida por todos los judíos, que son un colectivo diverso con diferentes opiniones sobre el Estado de Israel y sus acciones.

El propio Nadler dijo en diciembre que resoluciones como esa " no comprenden la complejidad del judaísmo e ignora (movimientos judíos) que son antisionistas y, obviamente, no son antisemitas”.

PUBLICIDAD

Las manifestaciones estudiantiles y el antisemitismo (o antisionismo)

Estudiantes a favor de Palestina protestan en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Michigan, el 28 de abril de 2024. Las protestas contra la guerra de Israel en Gaza comenzaron en la Universidad de Columbia antes de extenderse a los campus de todo el país. Imagen JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images



Mientras que el antisemitismo se basa en estereotipos, prejuicios u odio a los judíos, el antisionismo se centra en formas de rechazo al Estado de Israel, creado en 1948.

Sin embargo, algunas consignas antisionistas pueden ser antisemitas también. Hay antisionistas, incluidos judíos de algunas ramas ortodoxas o judíos progresistas, que se oponen al gobierno y/o a las acciones del gobierno de Israel. Pero hay antisionistas que creen que los judíos -por ser judíos- no deberían tener un estado, y esa postura sí tiene componentes discriminatorios.

Los peligros de las definiciones sobre antisemitismo

Las manifestaciones en las universidades mayormente se declaran antisionistas y, de hecho, en muchos de los campamentos a favor de Palestina participan estudiantes judíos con consignas como "sionismo es racismo", separando su religión del Estado de Israel.

Para muchos, la definición de antisemitismo que la Cámara de Representantes busca implementar es problemática. De hecho, uno de los autores principales de la definición de antisemitismo, Kenneth Stern, ha estado advirtiendo por años el peligro de usar tales definiciones para determinar qué es antisemitismo.

La definición que adoptó IHRA y que ahora la Cámara Baja quiere usar como marco para definir antisemitismo fue creada para ayudar a los gobiernos a recopilar datos sobre el antisemitismo y "nunca tuvo la intención de ser una herramienta para atacar o enfriar el discurso en un campus universitario", dijo semanas atrás en Stern en una entrevista con New Yorker.

PUBLICIDAD

En esa misma entrevista, Stern dice que afirmaciones como “negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación” y "obligar a Israel a aplicar dobles estándares que no se esperan de otras naciones", incluidas en IHRA parecen vincular el antisemitismo como hostilidad hacia Israel y el sionismo. Aplicar esto podría tener consecuencias peligrosas, generando investigaciones sobre antisemitismo a las universidades o las escuelas por permitir protestas o programas que hablen negativamente sobre Israel.

De hecho, hay quienes ya se quejaron sobre que, bajo esas definiciones, documentales sobre la ocupación israelí de territorios palestinos serían antisemitas. Stern advitió años atrás, que pueden ser una amenaza para "la libertad académica y de expresión".