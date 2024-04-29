Manifestantes propalestinos toman un edificio en la Universidad de Columbia tras anuncio de suspensiones

Video El momento en que manifestantes propalestinos irrumpen un edificio de la Universidad de Columbia

Manifestantes en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ocuparon un edificio del campus en horas de la madrugada del martes, poco después de que el centro de estudios comenzara a suspender a estudiantes que se negaban a abandonar el campamento propalestino que lleva instalado aproximadamente dos semanas.

Tras la media noche, los manifestantes marcharon en el campus Manhattan coreando cánticos de "Palestina libre" y un grupo ocupó el Hamilton Hall, un importante edificio que ha protagonizado otros momentos de protestas en ese campus.

La universidad había dado de plazo hasta las dos de la tarde del lunes para abandonar el campamento. Muchos estudiantes se fueron a medida que se acercaba la hora anunciada, pero otros se quedaron, entre las aproximadamente 80 tiendas de campaña que permanecen en el lugar, reportó The New York Times.

Ante este panorama, la Universidad de Columbia decidió comenzar a aplicar sanciones a aquellos estudiantes que se negaban a abandonar el campamento.

"Hemos comenzado a suspender estudiantes como parte de esta próxima fase de nuestros esfuerzos para garantizar la seguridad en nuestro campus", indicó unas horas después a los medios Ben Chang, vicepresidente de Comunicaciones de la institución, sin dar cifras de las suspensiones.

De acuerdo con portavoces de los estudiantes en una rueda de prensa en el campus, sus negociaciones con la universidad iban por buen camino pero "la administración las interrumpió bajo amenaza de suspensiones".

Manifestantes con pañuelos palestinos entrelazan sus brazos para resguardar la entrada del edificio Hamilton Hall, en donde otro grupo de estudiantes se había atrincherado. Imagen Alex Kent/Getty Images

Estudiantes propalestinos toman el Hamilton Hall de Columbia

Horas después de que la universidad anunció las represalias, algunos de ellos reaccionaron con la toma del Hamilton Hall, aumentando las tensiones que se viven en el campus.

Un comunicado publicado por estudiantes en Instagram decía que los manifestantes "tomaron el asunto en sus propias manos" y que planeaban permanecer en el Hamilton Hall hasta que su centro de estudios cortara sus vínculos financieros con Israel.

Fotos y videos de lo ocurrido mostraban estudiantes entrando al edificio y armando barricadas, buscando proteger las puertas y atrincherarse en el lugar.

Manifestantes de la Universidad de Columbia se atrincheran y refuerzan las entradas en el edificio Hamilton. Imagen Alex Kent/Getty Images



En un momento dado extendieron una pancarta en la fachada del edificio con el nombre 'Hind Hall', en honor a Hind Rajab, la niña de seis años asesinada en Gaza y cuya llamada a emergencias para ser rescatada conmovió al mundo.

"Un grupo autónomo reclamó el edificio Hind, antes conocido como ‘Hamilton’, en honor a Hind Rajab, una mártir asesinada a manos del estado genocida israelí a los seis años", escribió en X la madrugada del martes el grupo estudiantil CU Apartheid Divest, que demanda al centro de estudios desinversión, transparencia financiera y amnistía.

Estudiantes despliegan una pancarta en la fachada del edificio ocupado, rebautizándolo como 'Hind Hall'. Imagen Alex Kent/Getty Images

Protestas a favor de Palestina en Columbia y la situación de los estudiantes

Los estudiantes denunciaron en una conferencia de prensa que aquellos que sean suspendidos perderán el acceso a su vivienda, al campus y a la atención médica en la universidad e incluso a sus visados, si son extranjeros.

Chang sostuvo que la universidad, que se prepara su acto de graduación el 15 de mayo, no pudo lograr un acuerdo con los estudiantes para desmantelar el campamento.

"Queremos que los miembros de nuestra comunidad judía se sientan seguros, bienvenidos y valorados", afirmó, y agregó que el campamento "ha creado un ambiente poco acogedor para estudiantes y profesores judíos y una distracción que interfiere con la enseñanza y preparación para los exámenes finales".

Chang explicó que uno de los órganos del centro conocido como el Senado universitario y la oficina de conducta estudiantil realizarán audiencias y se encargarán de determinar las sanciones para los que participan en el campamento.

Video El mensaje que envían desde Gaza a los estudiantes que protestan en las universidades en EEUU



La situación de los estudiantes detenidos o amonestados de alguna forma se ha convertido en una parte central de las protestas, en las que l os estudiantes y un número creciente de profesores exigen una amnistía para los manifestantes. La cuestión es si las suspensiones y los expedientes judiciales seguirán a los estudiantes durante su vida adulta.

La manera en que la Universidad de Columbia ha manejado las protestas ha dado pie a querellas a nivel federal y con distintos intereses.

Una demanda colectiva en nombre de estudiantes judíos alega incumplimiento de contrato por parte de Columbia, afirmando que la universidad no mantuvo un ambiente adecuado para el aprendizaje, a pesar de sus políticas y promesas. También impugna la medida de no impartir clases presenciales e intenta que haya una pronta acción judicial que obligue a Columbia a proporcionar seguridad a los estudiantes.

Al mismo tiempo, un grupo jurídico que representa a estudiantes propalestinos exhortó a la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación que investigue si Columbia está acatando la Ley de los Derechos Civiles de 1964 por la forma en la que ellos han sido tratados

Con información de EFE y AP.

