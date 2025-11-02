¿Enfrentan los cristianos de Nigeria una "amenaza existencial" como afirma Trump?

Video "Nunca hemos pasado por una guerra": venezolanos ven con preocupación la creciente tensión con EEUU

El presidente Donald Trump amenazó este sábado con suspender la ayuda a Nigeria y con enviar fuerzas militares a ese país por lo que ha calificado como una "amenaza existencial" para los cristianos de la nación más poblada de África.

Nigeria ya había sido incluida en la lista de "países de especial preocupación" (CPC) para Estados Unidos. Según funcionarios gubernamentales de la administración de Trump, los cristianos de Nigeria se enfrentan a un "genocidio", una afirmación que Abuja niega.

"La caracterización de Nigeria como un país intolerante en materia religiosa no refleja nuestra realidad nacional", publicó el sábado el presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, en redes sociales. "La libertad religiosa y la tolerancia han sido un principio fundamental de nuestra identidad colectiva y siempre lo seguirán siendo", añadió.

Analistas también coinciden en que la violencia en el país no apunta específicamente a un grupo religoso como los cristianos, sino que es bastante más amplia.

¿Cuál es la situación en Nigeria?

Nigeria está sumida en problemas de seguridad. Su región nororiental es el epicentro de la insurgencia yihadista de Boko Haram, que, según Naciones Unidas, ha causado la muerte de más de 40,000 personas y el desplazamiento de más de dos millones desde 2009.

Boko Haram y un grupo escindido, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP), siguen activos a pesar de haberse debilitado en los últimos años.

En el centro de Nigeria, los pastores, en su mayoría musulmanes, se han enfrentado repetidamente con los agricultores, en su mayoría cristianos. El conflicto se describe a menudo como interreligioso, pero en general se deriva de la competencia por el acceso a la tierra.

En el noroeste, las comunidades están aterrorizadas por bandas criminales conocidas localmente como "bandidos": atacan aldeas, matan y secuestran a cambio de rescates e incendian casas después de saquearlas.

¿Quién está detrás de las acusaciones sobre violencia dirigida contra los cristianos?

Políticos conservadores: en marzo, el congresista estadounidense Chris Smith pidió que se incluyera a Nigeria en la lista de CPC, y a principios de octubre, el senador estadounidense Ted Cruz y el congresista Riley Moore acusaron al gobierno nigeriano de no afrontar el supuesto "asesinato en masa" de cristianos.

Sus declaraciones encontraron eco entre elementos de la extrema derecha europea, entre ellos el eurodiputado polaco Dominik Tarczynski.

Organizaciones procristianas: en 2023, la ONG Open Doors publicó un informe en el que se afirmaba que "el 89% de los cristianos martirizados en todo el mundo se encuentran en un solo país: Nigeria".

La organización holandesa se dedica al proselitismo cristiano en todo el mundo, en particular mediante la distribución de Biblias, y su informe es citado habitualmente por los políticos estadounidenses que piden sanciones contra Nigeria.

En 2023, su sucursal estadounidense se separó para crear su propia organización, Global Christian Relief, que también construye una narrativa para presentar a Nigeria como "el centro mundial de los mártires cristianos".

Separatistas de Biafra: los separatistas de Biafra, que reciben su nombre de la región meridional devastada por una guerra civil entre 1967 y 1970, en la que murieron al menos un millón de civiles, llevan mucho tiempo argumentando que los cristianos son perseguidos en Nigeria.

El gobierno exiliado de la República de Biafra, liderado por el separatista Simon Ekpa, ha contratado a un cabildero en Washington, el excongresista Jim Moran, para dar a conocer sus objetivos separatistas y la supuesta persecución de los cristianos.

¿Qué dicen las cifras sobre la violencia en Nigeria?

Ladd Serwat, analista sénior para África del centro de estudios estadounidense Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), declaró a la agencia AFP que la violencia islamista es "indiscriminada" y no respeta las diferencias religiosas.

Las afirmaciones de que han sido asesinados hasta 100,000 cristianos son una "sobreestimación", afirmó Serwat.

Según los datos de ACLED facilitados a AFP, desde 2009 han muerto 52,915 civiles en asesinatos políticos selectivos, entre ellos tanto musulmanes como cristianos.

Los datos muestran que entre 2020 y 2025 se produjeron al menos 389 casos de violencia contra cristianos, que causaron al menos 318 muertes. Durante el mismo período, 197 ataques tuvieron como objetivo a musulmanes, causando al menos 418 muertes.

¿Qué consecuencias tiene para Nigeria?

La designación de Nigeria como CPC puede dar lugar a sanciones de Estados Unidos contra Abuja, como medidas económicas o restricciones de viaje.

Trump había incluido a Nigeria en la lista de CPC durante su primer mandato, pero la decisión fue revocada por su sucesor, Joe Biden.

Estados Unidos restringió los visados para los nigerianos en julio, limitándolos a tres meses, como parte de la campaña de represión migratoria de la administración de Trump.

Massad Boulos, asesor principal de Trump para asuntos árabes y africanos, afirmó a mediados de octubre que los grupos yihadistas de Nigeria "están matando a más musulmanes que cristianos".

