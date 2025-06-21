Cambiar Ciudad
Mundo

EEUU moviliza "múltiples" bombarderos B-2 mientras Trump piensa si meterse más en la guerra de Israel con Irán

Varios bombarderos furtivos B-2 Spirit se mueven en el Océano Pacífico, según funcionarios que hablaron en condición de anonimato. ¿Qué hacen allí? ¿Una demostración de fuerza a Irán o un presagio de lo que viene?

Univision picture
Video Irán bombardea uno de los hospitales más grandes de Israel: imágenes muestran la magnitud del ataque

"Múltiples" bombarderos furtivos estadounidenses sobrevolaban este sábado el océano Pacífico, según informes de prensa que citan a funcionarios estadounidenses.

Las maniobras de los bombarderos B-2 Spirit alimentan las especulaciones sobre qué decidirá el presidente Donald Trump: si llevar a Estados Unidos a la guerra que Israel inició contra Irán hace poco más de una semana o no.

Un bombardero furtivo B-2 Spirit.
Imagen USAF/Getty Images


No está claro qué harán los bombarderos B-2 Spirit: pueden ser probables demostraciones de fuerza a Irán, o podrían ser amenazas veladas para la República Islámica. El B-2 es una nave con forma de murciélago y se considera el único avión estadounidense capaz de llevar las miles de bombas antibúnkeres que podrían penetrar la planta nuclear de Fordow en Irán.

Los bombarderos vuelan a la Base Aérea Andersen en Guam o a la instalación militar conjunta estadounidense-británica en Diego García, una isla en el Océano Índico, según informó el funcionario estadounidense, citado por The Washington Post.

Trump dijo que se tomaría "dos semanas" en deliberar sobre posibles ataques estadounidenses contra una instalación nuclear clave en Irán.

Los bombarderos despegaron este sábado de una base en el centro de Estados Unidos durante la noche y posteriormente fueron rastreados volando frente a la costa de California, junto con aviones de reabastecimiento en vuelo, según informaron The New York Times y sitios web especializados.

Un bombardero furtivo B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de EEUU sobrevuela Pasadena, California, el miércoles 1 de enero de 2025.
Un bombardero furtivo B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de EEUU sobrevuela Pasadena, California, el miércoles 1 de enero de 2025.
Imagen Damian Dovarganes/AP


Los B-2 salieron de la Base Aérea Whiteman en Missouri y fueron acompañados por numerosos aviones cisterna para recargas.

El B-2 es capaz de transportar las cargas útiles más pesadas de Estados Unidos, incluyendo la bomba antibúnkeres GBU-57, una ojiva de 13,607 kg capaz de penetrar 61 metros bajo tierra antes de explotar.

Esa bomba, que se desconoce si Israel posee, puede ser la única arma capaz de destruir instalaciones nucleares iraníes que se encuentran enterradas a gran profundidad.

Trump, quien rara vez pasa los fines de semana en Washington, tiene previsto regresar a la Casa Blanca el sábado por la noche para celebrar una "Reunión de Seguridad Nacional" no especificada.

El presidente dijo el viernes que en un "máximo" de dos semanas se tomaría la decisión si EEUU entra en los ataques a Irán o no.

Video "Está equivocada": Trump contradice a su directora de Inteligencia Nacional respecto a armas nucleares en Irán
