Gracias a una mamografía de rutina, la senadora Amy Klobuchar se recupera de un cáncer

" En agosto determinaron que el tratamiento tuvo buenos resultados. Por supuesto, esto me ha hecho tener miedo en ocasiones, el cáncer es la palabra que todos tememos, pero en este punto mis doctores creen que mis posibilidades de desarrollar cáncer de nuevo no son mayores que las de cualquier otra persona que no haya padecido la enfermedad", explicó la legisladora en un artículo que compartió en su cuenta de Twitter.