Robert F Kennedy Jr. nombra un nuevo comité de vacunas de los CDC, entre ellos, un médico que aseguró que la inmunización contra el covid daba sida

Video La polémica que rodea el informe de salud presentado por el secretario Robert F. Kennedy Jr.

El Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., nombró este miércoles a ocho nuevos asesores en vacunas de los CDC, para sustituir al grupo que despidió abruptamente a principios de esta semana.

La decisión de Kennedy de despedir al anterior panel de 17 miembros fue ampliamente criticada por grupos de médicos y organizaciones de salud pública, que temían que los asesores fueran sustituidos por un grupo alineado con el deseo de Kennedy de reevaluar y posiblemente poner fin a las recomendaciones de vacunación de larga data.

Entre los nuevos miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) se encuentra el doctor Robert Malone, antiguo investigador del ARNm que se convirtió en un estrecho asesor de Kennedy durante el brote de sarampión.

Malone, quien dirige un instituto de bienestar y lleva un blog, saltó a la fama durante la pandemia de covid-19 al difundir teorías conspirativas sobre el brote y las vacunas posteriores.

Ha aparecido en podcasts y otros medios de comunicación conservadores, donde ha promovido tratamientos alternativos y no probados para el sarampión y el covid-19.

Ha afirmado que millones de estadounidenses fueron hipnotizados para vacunarse e incluso ha sugerido que esas vacunas causan una forma de sida. También ha minimizado las muertes relacionadas con uno de los brotes de sarampión más grandes en Estados Unidos en años.

Kennedy también designó a Martin Kulldorff, uno de los autores de la Declaración de Great Barrington, que llamaba a lograr inmunidad de grupo mediante infecciones masivas por covid-19 en 2020.

En el nuevo panel también figura Vicky Pebsworth, una enfermera con un doctorado en salud pública que en 2022 formó parte de la junta directiva del grupo antivacunas Centro Nacional de Información sobre Vacunas y ha hablado públicamente sobre los problemas de salud a largo plazo que experimentó su hijo después de recibir vacunas a los 15 meses de edad.

"Todas estas personas están comprometidas con la medicina basada en la evidencia, la ciencia de referencia y el sentido común", dijo Kennedy en una publicación en X anunciando las selecciones.

"Ambas se han comprometido a exigir datos definitivos sobre seguridad y eficacia antes de hacer recomendaciones sobre nuevas vacunas", agregó el secretario de salud.

Los otros nuevos miembros de ACIP son:

Joseph R. Hibbeln, médico psiquiatra.

Retsef Levi, profesor de investigación operativa del MIT, que ha criticado las vacunas de ARNm, y en 2023 llamó a la “suspensión inmediata” de su aplicación.

Cody Meissner, profesor de pediatría en la Facultad de Medicina Geisel de Dartmouth, y también signatario de la Declaración de Great Barrington y opositor del uso de mascarillas en niños.

James Pagano, médico de urgencias; y

Michael Ross, profesor de obstetricia y ginecología.

