Ataques en el Caribe, insultos y amenazas de aranceles: la relación Trump-Petro se deteriora rápidamente

Video Ataque de EEUU a embarcación en el Caribe desata duro intercambio de mensajes entre Trump y Petro

El rápido deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia sumó otro episodio este lunes. El gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador ante Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo, en protesta porque el presidente Donald Trump tildó a su par Gustavo Petro de "líder de la droga" y anunció que reducirá la ayuda a Colombia.

La Cancillería informó en un comunicado que el embajador García-Peña ya se encontraba en Bogotá, tras ser llamado a consultas por el presidente, sin dar más detalles sobre los pasos a seguir.

PUBLICIDAD

Si bien las tensiones se han agudizado por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe —Petro ha denunciado que los ataques letales contra embarcaciones acusadas de transportar drogas son desproporcionados y constituyen un “asesinato”—, los roces entre Bogotá y Washington comenzaron prácticamente desde el regreso de Trump al poder.

Estos han sido los episodios más álgidos, que se están produciendo actualmente con mayor rapidez.

Primer choque: las deportaciones de Trump dan paso a amenazas de aranceles

El primer roce se dio al inicio del año, cuando el presidente Gustavo Petro se negó a dejar aterrizar aviones militares estadounidenses con inmigrantes colombianos deportados desde EEUU, al considerar que los llevaban en condiciones indignas. El incidente estuvo a punto de escalar a la imposición de aranceles mutuos, pero se resolvió cuando Colombia aceptó los vuelos de deportados y envió sus propios aviones a transportarlos.

Las duras palabras de lado y lado fueron un presagio de cómo sería el tono de la política exterior de Washington hacia el gobierno de Petro.

La Casa Blanca dijo en ese momento en un comunicado que Colombia acordó "aceptar sin restricciones a todos los extranjeros indocumentados de Colombia que regresen de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras". "Los eventos de hoy dejan en claro al mundo que Estados Unidos es respetado nuevamente", agregó el comunicado.

Desde Colombia, el canciller Luis Gilberto Murillo confirmó que su país daba por "superado el impasse" y que aceptaba los términos de la política de repatriación de Trump. "Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados", aseguró el diplomático en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Segundo choque: EEUU le quita una certificación clave a Colombia

Estados Unidos descertificó en septiembre a Colombia en el cumplimiento del control de producción y tráfico de drogas ilícitas, aunque dio una exención para no afectar la asistencia especialmente en temas de seguridad. Ello significó una reprimenda a la política de drogas que ha implementado Petro, en la que ha intentado cambiar el enfoque represivo para dar prioridad a la concertación con los cultivadores y la persecución de grandes capos.

Estados Unidos designó para el año fiscal de 2024 al menos 377 millones de dólares para Colombia. En medio de las tensiones, Petro ha dicho que no le importa el dinero de la asistencia estadounidense.

También se ha autodenominado como un “presidente descertificado”, el primero en tres décadas, mientras que la administración Trump pide medidas más agresivas contra el narcotráfico.

Tercer choque: Petro se queda sin visa estadounidense

También en septiembre, el gobierno estadounidense anunció la revocación de la visa del presidente colombiano por sus “acciones imprudentes e incendiarias” durante una manifestación en Nueva York. Allí propuso crear un ejército internacional para defender al pueblo palestino y exhortó a soldados estadounidenses a desobedecer.

“Hoy, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, indicó el Departamento de Estado en la red social X.

PUBLICIDAD

Horas antes, Petro había participado en una manifestación en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que insistió en la propuesta que planteó el martes en la Asamblea General de la ONU de formar un “ejército de la salvación del mundo”.

“Hay que configurar un ejército más poderoso que los de Estados Unidos e Israel juntos”, dijo Petro con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. “Con el último veto que realizó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad (de la ONU), se acabó la diplomacia... se responde con armas”, agregó.

En esa misma línea, pidió a los soldados estadounidenses “no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de (Donald) Trump, obedezcan la orden de la humanidad”.

Video EEUU revocará la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por “incitar a la violencia”



Petro ha afrontado el retiro de su visa y la descertificación de drogas, dos reprimendas que no tenía por parte de Estados Unidos ningún presidente desde Ernesto Samper (1994-1998), quien recibió en su momento cuestionamientos por la presunta entrada de dineros del narcotráfico a su campaña, lo cual siempre ha negado.

Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), considera que la crisis con el gobierno de Samper no tuvo la “animosidad actual" que hay con Petro y con los múltiples temas que ahora están implicados.

“Todos los presidentes de Colombia en las últimas décadas han cuidado muchísimo la relación con Estados Unidos. Petro desde el día uno no ha sido así, ha dejado de ser una prioridad el relación", aseguró a The Associated Press Sánchez-Garzoli.

PUBLICIDAD

Cuarto choque: Petro arremete contra los ataques de EEUU en aguas del Caribe, califica uno de "asesinato"

El mandatario colombiano también ha criticado el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe frente a Venezuela calificando de “asesinatos” los ataques a lanchas que, según el gobierno de Trump, transportaban cocaína y llevaban miembros del Tren de Aragua.

Petro indicó que un colombiano murió en un ataque de fuerzas de Estados Unidos en el Caribe el 16 de septiembre e identificó a la víctima como Alejandro Carranza, un pescador de la ciudad costera de Santa Marta. Afirmó que Carranza no tiene vínculos con el narcotráfico y que su barco estaba averiado cuando fue atacado.

“Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”, escribió Petro en X. “La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”.

Afirmó que había alertado a la oficina del fiscal general y exigió que actuara de inmediato para iniciar procedimientos legales a nivel internacional y en los tribunales estadounidenses.

Quinto choque: el ataque de EEUU a un supuesto narcosubmarino agudiza los cruces entre Petro y Trump

En la retahíla de ataques de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones con droga fue la primera vez que hubo sobrevivientes. Fueron dos, un colombiano y un ecuatoriano. Otras dos personas murieron, según Estados Unidos.

A principios de octubre el gobierno de Trump declaró que los carteles de la droga son combatientes ilegales y que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado" con ellos, en el contexto de una serie de ataques militares mortales que han sido cuestionados por su legalidad por parte de congresistas, senadores, expertos legales y encargados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Estos últimos han calificado los ataques de EEUU como "ejecuciones extrajudiciales".

PUBLICIDAD

The New York Times reportó este sábado que el ataque al supuesto narcosubmarino fue ejecutado por una aeronave de Operaciones Especiales, y que luego de ello, los analistas de inteligencia observaron en videos de vigilancia que había personas con vida en el mar, así como varios fardos o paquetes con mercancía.

Posterior a ello, helicópteros de la Armada y los Guardacostas de Estados Unidos fueron enviados al lugar, donde rescataron con vida a los dos hombres y los trasladaron al barco de asalto anfibio Iwo Jima, que forma parte de la fuerza militar que la Casa Blanca desplegó en el Caribe desde septiembre frente a las costas de Venezuela, con el argumento de luchar contra el tráfico de drogas en la región.

Medios informaron que el colombiano que sobrevivió al ataque en el presunto narcosubmarino fue hospitalizado después de ser repatriado y que permanece en estado grave. Citaron al ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, diciendo que el colombiano "será procesado judicialmente (...) porque hasta ahora lo que se sabe es que llevaba una lancha llena de cocaína, eso en nuestro país es un delito, y a pesar de que fue en aguas internacionales, la repatriación es como procesado de Estados Unidos”.

Sexto choque: Trump dice que Petro es un "líder de la droga" y que retirará la ayuda a su país

Mientras Petro arremetía contra el ataque que supuestamente dejó a un pescador muerto, Trump se refirió a su colega como un “líder de la droga” que tiene “bajos índices de aprobación y es muy impopular”. Advirtió que “más le vale” a Petro frenar operaciones del narcotráfico “o Estados Unidos las cerrará por él, y no lo hará de manera amable”. También aseguró que anunciaría nuevos aranceles el lunes.

PUBLICIDAD

Petro, quien puede ser tan expresivo en redes sociales como su homólogo estadounidense, rechazó las acusaciones de Trump y defendió su trabajo para combatir el narcotráfico en Colombia, el mayor exportador mundial de cocaína. “Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante”, escribió Petro. Insinuó que Trump estaba siendo engañado por sus asesores y dijo que Trump estaba siendo “grosero e ignorante con Colombia”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia describió la declaración de Trump como “una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano”.

Séptimo choque: un nuevo ataque en aguas del Caribe, esta vez contra una embarcación supuestamente del ELN

Estados Unidos informó la víspera que el más reciente ataque sucedió el viernes contra un buque que transportaba drogas y pertenecería a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Petro también condenó este ataque.

Ha habido siete ataques estadounidenses en la región desde principios de septiembre que la administración Trump dice que estuvieron dirigidos a presuntos narcotraficantes. Al menos 32 personas han muerto y dos personas sobrevivieron, entre ellas un colombiano que fue repatriado a su país el fin de semana para ser procesado por tráfico de drogas.

Mira también: