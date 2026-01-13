inmigracion

Trump asegura que suspenderá pagos de asistencias sociales para inmigrantes a ciudades santuario

Trump dijo que suspenderá los pagos a las ciudades santuario y a los estados que las albergan a partir del próximo 1 de febrero.

El presidente Donald Trump aseguró que su administración suspenderá los pagos de asistencia social destinados a inmigrantes indocumentados a las ciudades santuario y a los estados que las tienen a partir del 1 de febrero.

Trump hizo las declaraciones sonbre la suspensión de pagos a las ciudades santuario, durante su estancia en Detroit, donde también habló sobre el T-MEC.

"Así que cuando los ilegales lleguen a California, 'Gavin Newscome', cuando lleguen a California y nos envíen las facturas por las personas que llegan, no las pagaremos. Estamos trabajando en ello con mucha firmeza", dijo durante el evento público en Detroit.

Noticia en desarrollo...

