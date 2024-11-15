El presidente de la Cámara de Representantes pide no difundir el polémico informe sobre Matt Gaetz

Video ¿Por qué la confirmación de Matt Gaetz como fiscal general de Trump se puede complicar? Te contamos

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, declaró que pedirá "encarecidamente" al Comité de Ética legislativo que no difunda un informe sobre acusaciones de presunta conducta sexual inapropiada en contra del exlegislador del mismo partido Matt Gaetz.

Gaetz fue nominado por el presidente electo Donald Trump para convertirse en el próximo fiscal general de Estados Unidos.

Gaetz renunció abruptamente a su posición de legislador por Florida el miércoles, por lo que el comité ya no tenía jurisdicción para continuar la investigación sobre posible conducta sexual inapropiada y presunto uso de drogas ilícitas.

El comité se preparaba para votar si debía o no publicar el informe sobre Gaetz este viernes, de acuerdo con el diario The New York Times.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario, Gaetz había refutado de forma agresiva en repetidas ocasiones las acusaciones presentadas en su contra.

El diario dijo, citando a sus fuentes, que la publicación de las conclusiones del comité había sido retrasada ante una norma legislativa que prohíbe publicar un informe de ese tipo cerca de las elecciones.

Por su parte, Johnson dijo que buscaba comunicarse con el presidente del Comité de Ética, Michael Guest, para pedirle no difundir el repoirte.

"Hablaré con él y con cualquier otra persona. Voy a intentar comunicarme con él. He estado un poco ocupado", dijo el líder de la fracción republicana en la Cámara de Representantes.

Cuál era la investigación de Gaetz en la Cámara de Representantes

Lo que investigaba el Comité de Ética de la Cámara de Representantes eran las acusaciones de que Gaetz era parte de un plan que condujo al tráfico sexual de una menor de 17 años.

En junio, el comité dio una actualización pública inusual sobre su trabajo, confirmando que incluía si Gaetz participó en mala conducta sexual y uso de drogas ilícitas, aceptó obsequios indebidos y trató de obstruir las investigaciones gubernamentales sobre él.

El comité anunció que ya no estaba revisando otras cuatro acusaciones que involucraban al congresista, incluyendo que compartió imágenes o videos inapropiados con colegas en el pleno de la Cámara Baja, que aceptó un soborno o destinó fondos de campaña para uso personal.

Gaetz ha negado categóricamente todas las acusaciones, de las que ha culpado al expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy. La realidad es que la investigación comenzó antes de que McCarthy y los republicanos obtuvieran la mayoría en la Cámara Baja.

