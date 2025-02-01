Cambiar Ciudad
Venezuela

Trump dice que Venezuela "aceptó" recibir a sus migrantes deportados, incluidos criminales

El presidente Donald Trump dijo el sábado que Venezuela aceptó recibir a los inmigrantes indocumentados deportados por Estados Unidos, incluidos miembros de "la banda criminal Tren de Aragua". Venezuela, indicaron reportes, no estaba aceptando a los deportados.

Por:
Univision
Video Enviado especial de Trump se reúne con Maduro para tratar deportación de criminales venezolanos

El presidente Donald Trump dijo este sábado que Venezuela aceptó recibir a los inmigrantes indocumentados deportados por Estados Unidos, incluidos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

"Muy importante destacar, Venezuela ha acordado recibir, de regreso a su país, a todos los inmigrantes ilegales venezolanos que estaban acampados en EEUU, incluidos los miembros de la pandilla Tren de Aragua. Venezuela también ha acordado proporcionar el transporte de regreso. Estamos en el proceso de eliminar un número récord de inmigrantes ilegales de todos los países, y todos los países han acordado aceptar a estos inmigrantes ilegales de regreso", dijo Trump en un mensaje en Truth Social.

PUBLICIDAD

Trump además destacó que fueron liberados el viernes seis detenidos y regresaron a Estados Unidos tras una reunión entre el enviado especial de Trump, Richard Grenell, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien pidió un "nuevo comienzo" en las relaciones con Washington.

Los seis hombres, que no fueron identificados, fueron fotografiados sonriendo en un avión junto a Grenell.

Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, junto a seis presos estadounidenses liberados en Venezuela.
Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, junto a seis presos estadounidenses liberados en Venezuela.
Imagen x.com/RichardGrenell

Más sobre Venezuela

Qué debes saber de las nuevas restricciones de viaje de Trump que entran en vigor este lunes
7 mins

Qué debes saber de las nuevas restricciones de viaje de Trump que entran en vigor este lunes

Política
Quiénes SÍ y quiénes NO podrán viajar a EEUU tras la prohibición impuesta por Trump
3 mins

Quiénes SÍ y quiénes NO podrán viajar a EEUU tras la prohibición impuesta por Trump

Política
Las claves de la prohibición y restricciones de viaje a EEUU que firmó Trump contra una veintena de países
6 mins

Las claves de la prohibición y restricciones de viaje a EEUU que firmó Trump contra una veintena de países

Política
Mira aquí la lista completa de países afectados por la prohibición y restricción de viaje a EEUU ordenada por el gobierno de Trump
2 mins

Mira aquí la lista completa de países afectados por la prohibición y restricción de viaje a EEUU ordenada por el gobierno de Trump

Política
Llegan a EEUU cinco opositores venezolanos tras más de un año refugiados en la embajada argentina en Caracas
3 mins

Llegan a EEUU cinco opositores venezolanos tras más de un año refugiados en la embajada argentina en Caracas

Política
Corte Suprema da luz verde a las deportaciones rápidas de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
4 mins

Corte Suprema da luz verde a las deportaciones rápidas de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Política
Trump pide a la Corte Suprema que revoque el fallo que le impide utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para sus deportaciones
6 mins

Trump pide a la Corte Suprema que revoque el fallo que le impide utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para sus deportaciones

Política
Corte de apelaciones mantiene el bloqueo a deportaciones exprés del gobierno de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
4 mins

Corte de apelaciones mantiene el bloqueo a deportaciones exprés del gobierno de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Política
El posible veto de Trump a viajeros de más de una decena de países: ¿cómo les afectaría?
5 mins

El posible veto de Trump a viajeros de más de una decena de países: ¿cómo les afectaría?

Política
¿Dictador por un día? Trump radicaliza su retórica ante un eventual regreso a la Casa Blanca
5 mins

¿Dictador por un día? Trump radicaliza su retórica ante un eventual regreso a la Casa Blanca

Política


Grenell había viajado a Caracas para exigir que el gobierno de Maduro acepte el regreso incondicional de los venezolanos deportados de Estados Unidos o se enfrente a las consecuencias.


Los seis estadounidenses habían sido detenidos en Venezuela en los últimos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro,

El viernes Richard Grenell se reunió con Maduro, en una visita que fue una sorpresa para muchos venezolanos que esperaban que Trump continuara la campaña de “máxima presión” que llevó a cabo contra Maduro durante su primer mandato.

El viaje de horas de Grenell a Venezuela, según la Casa Blanca, se centró en los esfuerzos de Trump para deportar a los venezolanos a su país de origen, que en principio no los aceptaba, y en la liberación de los estadounidenses detenidos.

La reunión en la capital de Venezuela tuvo lugar menos de un mes después de que Maduro fuera juramentado para un tercer mandato de seis años a pesar de la evidencia creíble de que perdió las elecciones del año pasado. El gobierno de Estados Unidos, junto con varias otras naciones occidentales, no reconoce la afirmación de Maduro de su victoria y, en cambio, señala las actas recopiladas por la coalición opositora que muestran que su candidato, Edmundo González, ganó por un margen de más de dos a uno.

PUBLICIDAD

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Grenell y Maduro hablando en el Palacio de Miraflores y dijo que la reunión había sido solicitada por el gobierno de Estados Unidos.

Al firmar una orden ejecutiva en la Oficina Oval el viernes, se le preguntó a Trump si el hecho de que Grenell fuera filmado reuniéndose con Maduro le daba legitimidad a un gobierno que la Casa Blanca de Trump no reconoce oficialmente.

“No. Queremos hacer algo con Venezuela. He sido un gran oponente de Venezuela y de Maduro”, respondió Trump. “No nos han tratado tan bien, pero han tratado, sobre todo, al pueblo venezolano, muy mal”.

Video ¿Qué opciones tienen los venezolanos para quedarse en Estados Unidos si se les venció el TPS?
Relacionados:
VenezuelaDonald TrumpNicolás Maduro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX