Juez posterga sentencia a Michael Flynn tras una dura crítica al exasesor de Trump por "vender a su país"

“Todo el tiempo usted fue un agente no registrado de un gobierno extranjero mientras servía como asesor de seguridad nacional para el presidente de Estados Unidos. Eso mina todo lo que esta bandera representa”, dijo el juez Sullivan.

“Sin discusión, usted vendió su país. No estoy ocultando mi disgusto, mi desdén por esta ofensa criminal”, remató Sullivan, quien fue muy duro con el general a lo largo de la audiencia y llegó a preguntar a los fiscales si el acusado no podría enfrentar cargos bajo la Ley Logan, que castiga a quienes usurpen la autoridad del gobierno para pactar con poderes extranjeros.

Al regreso de un breve receso, el juez pidió que no se sobre interpretaran sus comentarios y que no estaba indicando que existieran indicios de traición. Los mismos fiscales de la causa dijeron que ellos no veían indicios para acusar a Flynn de traición.