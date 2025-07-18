Caso Epstein: qué dice la carta por la que Trump amenazó con demandar al 'The Wall Street Journal'

La controversia sobre el manejo de los documentos de la investigación sobre Jeffrey Epstein por parte del presidente Donald Trump entró en una nueva dimensión mientras su gobierno lucha por apaciguar a sus bases indignadas con el incumplimiento de sus promesas de transparencia en el caso de tráfico sexual que involucra a quien fuera amigo del actual mandatario.

Y es que Trump pasó a la ofensiva con su promesa de interponer una demanda al The Wall Street Journal por la publicación de una supuesta carta con contenido obsceno que, según el periódico, recibió Epstein de Trump en 2003 y estaba incluida en un álbum para el cumpleaños número 50 del fallecido financiero. Trump negó haber escrito la misiva, la cual calificó de "falsa, maliciosa y difamatoria".

La carta sale a la luz después de días en que la administración ha tratado de pasar página de la controversia desatada entre prominentes partidarios de Trump por el anuncio de la fiscal general, Pam Bondi, de que el caso se daba por cerrado sin que se fueran a hacer públicos más documentos de la investigación.

En un gobierno que se enorgullece de su capacidad para manejar las historias negativas, la saga de Epstein ha tenido un notable poder de permanencia, en parte gracias a las disputas internas en los altos niveles del gobierno, la feroz crítica de Trump hacia su propia base de simpatizantes y el desconcertante misterio de por qué decidieron que los documentos que su propia administración prometió dar a conocer ahora quieren que permanezcan enterrados.

La revelación del jueves —aunada a la frustración de los legisladores aliados de Trump en el Capitolio— llevó al presidente a cambiar abruptamente de rumbo y girar instrucciones a Bondi para que intente publicar algunos de los documentos sobre el caso. Bondi dijo que el viernes buscaría el permiso de la corte para publicar información sobre el gran jurado que investigó el caso pero requeriría de la aprobación de un juez.

El problema para las bases de Trump está en que tanto Bondi como el presidente guardaron silencio en cuanto a la evidencia adicional recopilada por las fuerzas federales durante la extensa investigación, en particular la supuesta "lista de clientes" de su red de tráfico sexual en una isla privada del Caribe.

Trump amenaza con demandar al WSJ por atribuirle el envío a Epstein de una obscena carta en 2003

La carta que reveló The Wall Street Journal supuestamente fue recopilada por la socialité británica Ghislaine Maxwell para hacer un álbum de cumpleaños para Epstein años antes de que el multimillonario financiero fuera arrestado por primera vez en 2006 y posteriormente tuviera un distanciamiento con Trump.

La misiva, que lleva el nombre de Trump, incluye texto enmarcado por el contorno de lo que parece ser una mujer desnuda dibujada a mano y termina con el mensaje: "Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", según el periódico.

The Wall Street Journal describió el contenido de la carta pero no publicó una imagen que la mostrara en su totalidad.

Maxwell fue arrestada en 2020 y un año después fue condenada por cargos de que ayudó a Epstein a atraer niñas para ser abusadas sexualmente.

Trump arremetió contra la historia en una extensa publicación en redes sociales el jueves por la noche, diciendo que habló tanto con el propietario del periódico, Rupert Murdoch, como con su directora editorial, Emma Tucker, y les dijo que la carta era "falsa".

Además, prometió interponer una demanda contra el periódico por la historia, asegurando: "Estas no son mis palabras, no es la forma en que hablo. Además, no hago dibujos".

El vicepresidente JD Vance dijo que The Wall Street Journal "debería avergonzarse" por lo publicado.

"¿Dónde está esta carta? ¿Les sorprendería saber que nunca nos la mostraron antes de publicarla? ¿En verdad alguien cree que esto suena como Donald Trump?", escribió en la red social X.

Trump busca pasar página cuanto antes... con poco éxito

Durante casi dos semanas, la Casa Blanca ha estado tratando de lidiar con las consecuencias del anuncio del Departamento de Justicia de que no se liberaría más evidencia sobre el caso de Epstein en posesión del gobierno a pesar de las promesas de Bondi de atender el tema con total transparencia.

El cambio de parecer por parte del Departamento de Justicia sobre la difusión de los archivos de Epstein no sólo enfureció a los propios partidarios de Trump, sino que la semana pasada provocó un tenso intercambio en la Casa Blanca entre Bondi y el subdirector del FBI Dan Bongino, mismo que ningún funcionario ha abordado públicamente.

El Departamento de Justicia aún no ha proporcionado una explicación detallada sobre su cambio de parecer, meses después de que Bondi entregó archivos a influencers conservadores con la leyenda "Archivos Epstein: Fase 1" y "el gobierno más transparente". A principios de semana, Bondi se negó a responder a las preguntas de los periodistas sobre los archivos de Epstein y a su relación con Bongino.

Comentaristas de derecha recibieron en febrero unos archivos referidos como "fase 1". (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images) Imagen SAUL LOEB/AFP via Getty Images

La Casa Blanca cerró la puerta el jueves a los llamados de una investigación adicional, asegurando que el presidente no recomendaría el nombramiento de un fiscal especial, como han pedido algunos.

A pesar de que durante meses su gobierno había promocionado la esperada liberación de documentos adicionales, Trump criticó a sus propios partidarios esta semana por su fijación con la saga de los documentos sobre Epstein. El mandatario se refirió al tema como una “farsa” e intentó culpar a los demócratas, acusando —sin presentar evidencia— a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como al exdirector del FBI James Comey, de inventar tales documentos.

Pero lo cierto es que el propio Trump ha enfrentado años de escrutinio sobre su vida privada. Sus vínculos con Epstein han sido bien documentados. Imágenes de video que NBC News sacó a relucir tras la acusación formal contra Epstein en 2019 mostraban a los dos charlando en una fiesta realizada en Mar-a-Lago en 1992. En el video, grabado en un momento en que Trump se acababa de divorciar, se le puede ver rodeado de mujeres jóvenes, a las que NBC identificó como porristas de los Bills de Buffalo.

También muestra a los dos hombres de pie y gesticulando hacia las mujeres en la pista de baile.

"Lo conocía como todos en Palm Beach lo conocían", dijo Trump cuando surgió el video. "Era una figura en Palm Beach. Tuve un desacuerdo con él hace mucho tiempo. No creo haber hablado con él en 15 años".

Archivos previamente liberados incluían una declaración de 2016 en la que una acusadora relató haber pasado varias horas con Epstein en el casino de Trump en Atlantic City, pero no dijo si realmente conoció a Trump y no lo acusó de ningún delito.

