¿Por qué agoniza la campaña de Julián Castro?

Castro partió en Inmigración donde propuso convertir en una multa civil y no en un caso penal el castigo por no tener papeles en Estados Unidos, además de una reforma completa al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

“Sus propuestas hasta ahora han sido excelentes y él tiene un buen perfil: es progresista, latino, el futuro del Partido Demócrata. El problema es que no ha logrado tener su momento aún en la campaña. No ha agarrado el impulso necesario todavía ”, explicó a Univisión Noticias Brandon Rottinghaus analista político y académico de la Universidad de Houston.

Abajo en las encuestas y en las donaciones

“ Gran parte del reto de Castro es dinero, lo necesita para que su mensaje llegue realmente de manera eficaz . No ha logrado tantas donaciones porque Biden ha acaparado gran parte del dinero de la gente apegada a la administración de Obama. Además le falta conocimiento de imagen. Tiene buenas ideas, pero le falta una red más sólida entre los demócratas”, comentó a Univisión Noticias el estratega demócrata José Aristimuño presidente de NOW strategies.

Momento de cambio

“Pero eso es si logra durar tanto tiempo. No puede apostar todo a los hispanos de Nevada. Necesita un plan para sobrevivir hasta ese momento y no puede depender únicamente de los latinos, así como Buttigieg no puede sólo depender del voto LGBT. Esos grupos sólo son una gran ventaja, no una carta ganadora”, agregó.