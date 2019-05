Paz comercial en América del Norte: EEUU cancela aranceles a metales provenientes de México y Canadá

Trump le pidió al Congreso que apruebe el nuevo pacto comercial entre las tres naciones, que sustituirá al TLC. No mencionó explícitamente los aranceles que impuso el año pasado al acero y aluminio. Pero señaló que “estaremos exportando nuestros productos a esos países sin aranceles, o sin grandes aranceles”.

Según le dijo a The New York Times un asistente en el Congreso que ha estado involucrado en las conversaciones entre los tres países, la Casa Blanca estaba cada vez más sensible a la presión de los republicanos de los estados rurales, cuyos granjeros han sufrido las represalias de las guerras comerciales de Trump. Los aranceles a México y Canadá han disminuido su acceso para vender sus productos en los mercados vecinos y sus problemas se agravaron cuando las conversaciones con China se rompieron este mes, le dijo esta persona al Times. En última instancia, Trump decidió que necesitaba aunque fuera una victoria en el área de comercio.