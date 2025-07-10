Guerras comerciales de Trump: pocos acuerdos y mucha incertidumbre cuando se cumplen los 90 días de la prórroga que impuso por el colapso de los mercados

Video ¿Cuál es el impacto de aumentar al 50% los aranceles al acero y al aluminio? Un experto analiza

Al anunciar en abril una pausa de 90 días a sus mal llamados "aranceles recíprocos" por el desplome de los mercados, el presidente Donald Trump y sus asesores prometieron una ronda relámpago de negociaciones comerciales globales con docenas de países.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, predijo “90 acuerdos en 90 días”. Mientras que funcionarios del gobierno de Trump declararon que otros países estaban desesperados por hacer concesiones para evitar los enormes aranceles que el republicano amenazaba con imponer a sus productos a partir del 9 de julio.

Pero los 90 días han pasado y el balance de lo que el gobierno ha anunciado como acuerdos comerciales es más bien escaso: uno con Reino Unido y otro con Vietnam. Trump también anunció hace semanas un acuerdo con China, cuyos detalles aún son imprecisos.

El mandatario ha extendido ahora el plazo para las negociaciones hasta el 1 de agosto y ha modificado sus amenazas de aranceles, dejando el sistema comercial global prácticamente donde estaba hace tres meses: en un limbo mientras las empresas retrasan decisiones sobre inversiones, contratos y contrataciones porque no saben cuáles serán las reglas.

“Es básicamente una repetición”, dijo a AP William Reinsch, exfuncionario comercial de Estados Unidos y actual asesor del grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Trump y su equipo “no tienen los acuerdos que quieren, así que están acumulando amenazas”.

El patrón de amenazas arancelarias se ha repetido tantas veces que Trump se ha ganado el apodo de ‘TACO’, un acrónimo acuñado por Robert Armstrong del Financial Times con “Trump Always Chickens Out” (Trump siempre se acobarda).

“Esto es clásico de Trump: amenazar, amenazar más, pero luego extender el plazo”, dijo Reinsch. “Llega el 30 de julio, ¿lo hará de nuevo si todavía no tiene los acuerdos?”.

Aunque Trump dijo este martes que no habrá más extensiones, algo que tampoco es del todo nuevo.

La sequía de acuerdos arancelarios con otros países representa un choque con la realidad

Negociar simultáneamente con todos los países del mundo siempre fue una tarea imposible, como el propio Trump admitió tardíamente el mes pasado en una entrevista con el canal Fox News.

“Hay 200 países”, dijo el presidente. “No puedes hablar con todos ellos”. Y muchos socios comerciales, como Japón y la Unión Europea, siempre fueron propensos a resistirse a las demandas de Trump, al menos sin obtener algo a cambio.

“Es realmente, realmente difícil negociar acuerdos comerciales”, lo cual, generalmente, lleva varios meses aun cuando tenga que ver solo con un país o un pequeño grupo regional, dijo a AP Chad Bown, asesor económico en la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama y actual investigador de alto nivel del Instituto Peterson de Economía Internacional.

“Lo que hace el gobierno es negociar un montón de estos al mismo tiempo”.

El drama arancelario lleva tres meses sin dar resultados

El drama comenzó el 2 de abril, el “Día de la Liberación”, como lo llamó Trump, cuando el presidente, amante de los aranceles, anunció un denominado impuesto de importación base del 10% para todos y lo que calificó como gravámenes “recíprocos” de hasta el 50% para los países con los que Estados Unidos tiene déficits comerciales.

Los aranceles base del 10% parecen haber llegado para quedarse. Trump los necesita para recaudar dinero y tapar el agujero que su enorme proyecto de ley de recorte de impuestos está causando en las cuentas del gobierno federal.

Por sí solos, los aranceles base representan un enorme cambio en la política comercial estadounidense: los gravámenes promediaban alrededor del 2.5% cuando Trump regresó a la Casa Blanca y eran incluso más bajos antes de que comenzara a aumentarlos en su primer mandato.

Pero los aranceles recíprocos son un asunto aún mayor. Al anunciarlos, Trump hizo estallar las reglas que gobiernan el comercio mundial.

Durante décadas, Estados Unidos y la mayoría de los países se adhirieron a las tasas arancelarias establecidas a través de una serie de complejas negociaciones conocidas como la ronda de Uruguay.

Los países podían establecer sus propios aranceles, pero según el enfoque de “nación más favorecida”, no podían cobrar a un país más de lo que cobraban a otro.

Ahora, Trump establece las tasas arancelarias él mismo, creando “planes comerciales hechos a medida para cada país en este planeta”, dijo de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Sin embargo, los inversores han retrocedido ante el audaz plan, temiendo que perturbe el comercio y dañe la economía mundial. Los aranceles de Trump, por ejemplo, desencadenaron una caída en los mercados financieros globales que duró cuatro días.

Con el terremoto llegando al mercado de bonos, el mandatario dio marcha atrás menos de 13 horas de que entraran en vigor el 9 de abril, los suspendió abruptamente por 90 días, dando tiempo a los países para negociar con su equipo comercial.

A pesar de las expresiones de confianza del gobierno de Trump, las conversaciones se convirtieron en un calvario.

“Los países tienen su propia política, su propia política interna”, dijo Reinsch. “Trump estructuró esto idealmente para que todas las concesiones las hagan los otros y la única concesión de Estados Unidos sea: No imponemos los aranceles”.

Los países que no han cedido a las presiones de Trump

A pesar de que Trump esperaba que las naciones negociaran los aranceles fácilmente, países como Corea del Sur y Japón necesitaban “volver con algo”, dice Reinsch.

Su pensamiento es: “ Tenemos que obtener algunas concesiones de Estados Unidos para que parezca que este es un acuerdo de ganar-ganar y no un acuerdo de rendición”.

Japón, por ejemplo, quería el alivio de otro arancel de Trump: gravámenes del 50% sobre el acero y el aluminio.

Los países también pueden ser reacios a llegar a un acuerdo con Estados Unidos mientras el gobierno de Trump lleva a cabo investigaciones que podrían generar nuevos aranceles sobre distintas mercancías, como los productos farmacéuticos y los semiconductores.

Frustrado por la falta de avance, Trump envió el lunes cartas a Japón, Corea del Sur y otros 12 países, diciendo que les impondría aranceles el 1 de agosto si no podían llegar a un acuerdo.

Los gravámenes eran cercanos a los que anunció el 2 de abril; los de Japón, por ejemplo, serían del 25%, en comparación con el 24% anunciado el 2 de abril.

Los únicos acuerdos que ha conseguido el gobierno de Trump en materia de aranceles

Trump firmó un acuerdo el mes pasado con Reino Unido que, entre otras disposiciones, redujo los aranceles estadounidenses sobre productos automotrices y aeroespaciales británicos mientras abría el mercado del Reino Unido para la carne de res y el etanol estadounidenses.

Pero el pacto mantuvo en su mayoría el arancel base a los productos británicos, subrayando el compromiso de Trump con el impuesto del 10%, a pesar de que Estados Unidos ha tenido un superávit comercial, no un déficit, con el Reino Unido durante 19 años consecutivos, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

El 2 de julio, Trump anunció un acuerdo con Vietnam.

Los vietnamitas acordaron permitir la entrada de productos estadounidenses al país libres de impuestos mientras aceptaban un impuesto del 20% sobre sus exportaciones a Estados Unidos, dijo Trump, aunque los detalles del acuerdo no han sido publicados.

El desigual acuerdo con Vietnam sugiere que Trump puede usar con éxito la amenaza de aranceles para obtener concesiones de economías más pequeñas.

“Simplemente no pueden negociar de la misma manera en que la (Unión Europea) o Corea o Japón (o) Canadá pueden negociar con Estados Unidos”, dijo a AP Dan McCarthy, director de McCarthy Consulting y exfuncionario de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en el gobierno de Joe Biden.

“Muchos países (más pequeños) solo quieren salir de esto y están dispuestos a asumir sus pérdidas”.

Pero negociar un acuerdo con socios comerciales más grandes probablemente seguirá siendo más difícil.

“Estados Unidos apuesta a que estos países finalmente se sentirán intimidados y cederán”, dijo Reinsch. “Y los países apuestan a que, cuanto más se alargue esto, y cuanto más tiempo pase sin que Trump produzca más acuerdos, más desesperado estará y bajará sus estándares.

“Es una especie de juego”.

