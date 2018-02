Ni demócratas ni republicanos creen que el memo sobre el FBI dañe la investigación de Mueller

Representantes del Comité de Inteligencia de la Cámara descartan que el memorando afecte la investigación sobre el 'Rusiagate'. Pero no está claro si Trump usará el documento para pedir la destitución de los fiscales que llevan a cabo la indagatoria.

Legisladores republicanos y demócratas coincidieron este domingo en que un memorando redactado por republicanos en el Congreso sobre los poderes de vigilancia del FBI no exonera al presidente Donald Trump en la investigación de los nexos de su campaña con Rusia, y expresaron la esperanza de que el trabajo del fiscal especial Robert Mueller continúe sin interferencia.

El principal demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el equipo que redactó el memo, lo llamó “una misión de desprestigio político” y cuestionó si el legislador republicano Devin Nunes, el presidente del comité, se había coordinado con la Casa Blanca para redactarlo.





El documento de cuatro páginas elaborado por el equipo de Nunes alega supuestos abusos de vigilancia por parte del FBI a Carter Page, un exasesor de la campaña presidencial de Trump. Además, acusa a los actuales y ex altos funcionarios del Departamento de Justicia de omitir hechos clave sobre el ex oficial de inteligencia británico Christopher Steele, la fuente en la que se basaron para llevar a cabo tareas de vigilancia.

Steele escribió un reporte según el cual existieron nexos entre el equipo de campaña de Trump y funcionarios del Kremlin; su investigación fue pagada supuestamente por la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata, explica The Washington Post.

“El objetivo aquí es socavar al FBI, desacreditar al FBI, desacreditar la investigación de Mueller, hacerle el trabajo sucio al presidente", dijo el representante Adam Schiff, demócrata de California, este domingo en entrevista con ABC News.



Los demócratas y algunos republicanos se preocupan de que las críticas planteadas en el polémico memorando expongan al fiscal Robert Mueller o al subprocurador general, Rod J. Rosenstein, que supervisa las pruebas sobre el llamado ' Rusiagate'.

Al igual que Schiff, algunos republicanos del Comité de Inteligencia desestimaron este domingo la idea de que el memo socave el trabajo de investigación sobre la injerencia rusa. Los representantes Trey Gowdy (SC), Chris Stewart (Utah), Will Hurd (Tex.) y Brad Wenstrup (Ohio) se expresaron en esta línea en programas matutinos de entrevistas políticas.

Gowdy, que ayudó a redactar el memorando, dijo que Trump no debe atacar a Rosenstein, y rechazó la idea de que el documento sobre el FBI guarde relación con la investigación.

"En realidad no creo que tenga ningún impacto en la investigación sobre Rusia", recalcó Gowdy al programa 'Face The Nation', de CBS.

Stewart, por su parte, declaró en Fox News que se trata de dos son asuntos "muy separados" y que debe permitírse que Mueller continúe su trabajo. "Este memo, francamente, no tiene nada que ver con el equipo (de investigación) especial", añadió.





Los comentarios de los cuatro representantes tuvieron eco en el vocero del Senado, Paul D. Ryan, que apoyó la difusión del polémico memo, quien dijo que con independencia de lo que plantea ese documento, no se debe impugnar a Mueller o Rosenstein.

No está del todo claro si Trump usará el memorando como pretexto para despedir a altos funcionarios del Departamento de justicia, una decisión que podría desencadenar una crisis constitucional, según los demócratas.

El domingo Trump tuiteó que "la caza de brujas rusa sigue y sigue", y que el memo republicano "lo reivindica totalmente".

"Su (sic) no era una colusión y no había ninguna obstrucción (la palabra usada ahora porque, después de un año de mirar interminablemente y de no encontrar nada, la colusión está muerta). Esta es una vergüenza estadounidense", escribió desde Florida, donde pasó el fin de semana.





Por otra parte, el ex jefe de despacho de la Casa Blanca Reince Priebus dijo el domingo que nunca sintió que el presidente Trump quisiera despedir al fiscal Mueller.

Priebus dijo el domingo en el programa 'Meet the Press' de NBC que Trump estaba inquieto por lo que veía como conflictos de interés de Mueller. Pero Priebus rechazó un reportaje de The New York Times según el cual el mandatario ordenó despedir a Mueller en junio pasado pero se retractó después de que el principal abogado de la Casa Blanca amenazó con renunciar.

Trump despidió a Priebus a fines de julio.

Priebus dijo que nunca escuchó "la idea o el concepto" de que Mueller necesitaba ser despedido. Dice que sabría la diferencia "entre una situación de nivel 10" y "la realidad". Agregó que el informe del Times “no era la realidad”.