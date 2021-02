Merrick Garland al fin tiene audiencia en el Senado... con 5 años de retraso

Los demócratas pusieron el grito al cielo, pero no inmutaron al entonces líder de la bancada mayoritaria del Senado, Mitch McConnell y la audiencia de confirmación de Garland nunca se llevó a cabo.

"Me alegra poder anunciar que el comité va a seguir delante de manera bipartidista”, dijo el presidente del panel, el demócrata Dick Durbin a Politico . “El juez Garland servirá al Departamento de Justicia y nuestro país con honor e integridad. Él es un nominado apoyado por todos que debe de ser confirmado rápidamente debido a sus méritos".

La sombra de Trump

De ser confirmado, quizás la tarea política más difícil que tendrá Garland será decidir si investigará y llevará ante la justicia a Trump. Biden ha dicho que esta decisión recaerá en el Departamento de Justicia y que él no intervendrá en nada.

“Tú no eres el abogado del presidente o vicepresidente. No me debes lealtad. Se lo debes a la ley, a la Constitución, al pueblo de este país”, dijo Biden aludiendo a Garland al anunciar la nominación