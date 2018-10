Melania Trump dice que ella es "una de las personas más acosadas en el mundo"

La primera dama Melania Trump dijo en una entrevista que será publicada este jueves por la cadena ABC que es la persona más acosada del mundo "o una de ellas" y que por eso creó su iniciativa contra el ciberacoso y acoso escolar llamada Be Best .

Las críticas sobre los vestidos de Melania –sobre sus tacones para ir a visitar a las víctimas del huracán Harvey, o sobre esa emblemática chaqueta que usó para ir a ver la situación de los niños en la frontera que decía: “a mi no me importa, a ti sí?”– no son, sin embargo, algo a lo que las primeras damas en general no estuvieran expuestas en el pasado.