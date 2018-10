Pudo haberse tratado de una distracción o un descuido sin ninguna mala intención, pero muchos recordaron otros desatinos de la primera dama, como su ya inolvidable chaqueta con la leyenda "Realmente no me importa ¿a ti sí?" que vistió en junio pasado cuando fue a visitar a los niños migrantes separados de sus padres en centros de detención en McAllen, Texas.

Una experta en política africana de Universidad de California en Riverside citada por The New York Times que creó el hashtag #FLOTUSinAfricaBingo criticó el vestuario porque en su opinión habla de la mirada "cliché" y antigua que Melania Trump tiene de África.

"Quiero hablar sobre mi viaje y no sobre lo que visto (...) sobre lo que hago con mis iniciativas. Deseo que la gente se enfoque en lo que hago y no en lo que visto", se defendió .



"¡Traje de colonizador! ¿En qué estaba pensando ella, mostrándose en África con este atuendo? La foto de la izquierda es de 1935. La falta de comprensión de las normas culturales y las costumbres me desconciertan. Melania Trump y su 'Be Best'. 😡😡"