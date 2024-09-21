El "nazi negro" del sitio porno: el escándalo tras el regreso de Trump a Carolina del Norte que los republicanos no saben cómo limpiar

La controversia en torno a mensajes racistas y explícitos atribuidos al candidato republicano a gobernador por Carolina del Norte, Mark Robinson, ha sacudido el proceso electoral en ese estado, al punto que podrían inclinar la balanza en la contienda presidencial.

La polémica surgió luego de que la cadena CNN reveló mensajes atribuidos a Robinson en un sitio web Nude Africa, de pornografía. Robinson negó ser el autor de los mensajes.

PUBLICIDAD

Según CNN, Robinson escribió en esa plataforma hace más de una década que preferiría tener a Adolf Hitler antes que a Barack Obama al frente del país, sobre su afición por la pornografía transgénero y lanzó críticas contra Martin Luther King, Jr.

Univision Noticias no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de los mensajes.

Algunos miembros de su partido temen que las acusaciones puedan amenazar la posición de Donald Trump en un estado crítico para ganar la presidencia en noviembre. La controversia llevó a varios miembros del Partido Republicano a tratar de persuadir de último minuto a Robinson para que se retirara de la carrera. Robinson se ha negado a hacerse un lado y se mantiene firme en contender por la gubernatura.

El nerviosismo republicano sobre cómo la polémica por el reporte de CNN podría afectar al partido en ese estado, que podría ser clave en la contienda presidencial, quedó de manifiesto este sábado cuando el candidato presidencial republicano, Donald Trump, optó por no invitar a Robinson a un mitin en Wilmington, Carolina del Norte.

Robinson emergió como un republicano de línea dura a la sombra de Trump e impulsado por el expresidente.

Trump lo había calificado como una de las "grandes estrellas del partido" e incluso lo llamó "Martin Luther King en esteroides".

Antes del reporte de CNN, Trump se había convertido en uno de los principales promotores de las aspiraciones de Robinson. Llegó a organizar un evento de recaudación de fondos para su campaña a gobernador en su residencia Mar-a-Lago y lo convirtió en un invitado frecuente de sus eventos en Carolina del Norte.

PUBLICIDAD

En un evento en marzo en Greensboro, Carolina del Norte, Trump ofreció oficialmente su respaldo a la candidatura de Robinson.

“Creo que eres mejor que Martin Luther King. Creo que eres Martin Luther King multiplicado por dos", dijo Trump sobre Robinson en ese entonces.

¿Quién es Mark Robinson, quien se autodenominó un “nazi negro”?

La carrera política del ex trabajador de una fábrica de muebles despegó cuando asistió a una reunión del Concejo Municipal de Greensboro en 2018, cuando se pronunció en contra de los planes del concejo de cancelar una exhibición de armas a raíz de un tiroteo en una escuela en Florida.

“Voy a venir aquí a este concejo municipal y armar un infierno como lo hacen estos locos de la izquierda hasta que escuches a la mayoría de la gente en esta ciudad”, dijo en una defensa del derecho a portar armas que se volvió viral.

Robinson dejó su trabajo de mueblero y comenzó a encabezar más eventos públicos, como cuando se dirigió a la Asociación Nacional del Rifle y otros grupos conservadores.

Se postuló para vicegobernador en 2020 como republicano y ganó un puesto a nivel estatal en su primera campaña. Robinson pronto comenzó a posicionarse para ser el primer candidato afroestadounidense de un partido nacional a gobernador en 2024, cuando el demócrata Roy Cooper no pudo buscar la reelección debido a los límites de mandato.

Robinson también rápidamente llamó la atención por avivar guerras culturales conservadoras, especialmente en torno a temas de sexo y género.

PUBLICIDAD

En una publicación de Facebook de 2019, Robinson, quien admitió haber pagado para que su entonces novia se hiciera un aborto en la década de 1980, dijo que el aborto en Estados Unidos consistía en “matar al niño porque no eras lo suficientemente responsable como para mantenerte la falda abajo”.

En un discurso de 2021 en una iglesia, utilizó la palabra “inmundicia” al hablar de personas homosexuales y transgénero.

El lenguaje provocativo de Robinson llevó a algunos republicanos a preocuparse de que tuviera pocas posibilidades de ganar una elección general en Carolina del Norte, que tiene un historial de rechazar a los conservadores de línea dura para gobernador en favor de los demócratas moderados.

La mayoría de los votantes republicanos no compartieron esa preocupación y nominaron a Robinson este año frente a dos rivales ampliamente considerados más elegibles. Robinson tuvo ayuda adicional con el respaldo en las primarias de Trump, quien comparó a Robinson con Martin Luther King, Jr.

¿Cuáles son las acusaciones contra Robinson?

La campaña de Robinson no ha ido como esperaban sus seguidores. Muchos pensaron que podría prevalecer en un estado de derecha donde los demócratas han dependido durante mucho tiempo de los votos afroestadounidenses para ganar.

En cambio, Robinson ha ido constantemente a la zaga en las encuestas detrás del demócrata Josh Stein, fiscal general del estado. Stein sostiene que Robinson no es apto para liderar el estado.

La ansiedad republicana aumentó cuando comenzaron a circular rumores sobre el controversial informe de CNN. Incluso antes de que se emitiera el reporte el jueves, hubo llamados para que Robinson se hiciera a un lado antes de la fecha límite de medianoche para que pudiera intervenir un nuevo nominado.

PUBLICIDAD

Robinson se negó y, de manera preventiva, publicó un video en el que decía: “Déjenme asegurarles las cosas que verán. En esa historia, esas no son las palabras de Mark Robinson”.

CNN reveló publicaciones que, según reportó, Robinson dejó en los foros de mensajes de un sitio pornográfico hace más de una década en las que se refería a sí mismo como un "nazi negro", dijo en 2012 que prefería a Hitler al entonces presidente Barack Obama, criticó a King como "peor que un gusano” y dijo que disfrutaba la pornografía transgénero, pese a que ha lanzado duras críticas contra la comunidad LGBTQ.

CNN dijo que vinculó las publicaciones con Robinson al rastrear el correo electrónico relacionado con ellas con el candidato, además de anotar frases que Robinson todavía usa y referencias a su vida personal, historia familiar y matrimonio en los escritos.

De acuerdo con el reporte, Robinson también relató en los mensajes cómo se seguía excitando sexualmente al recordar cuando “espiaba” en secreto a mujeres en las duchas del gimnasio con 14 años.

“Me senté allí durante aproximadamente una hora y observé cómo varias chicas entraban y se duchaban”, se lee en uno de los comentarios.

También se describió en los textos como “un pervertido” que apoyaba la reinstauración de la esclavitud en Estados Unidos.

Muchos republicanos de Carolina del Norte estaban horrorizados, pero Robinson se mantuvo como el candidato. Se enviaron boletas por correo a votantes y miembros del servicio en el extranjero, lo que marcó el inicio oficial de la votación y un punto sin retorno.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el impacto político de la polémica en torno a Robinson?

La carrera por gobernador generalmente no afecta qué candidato presidencial gana los votos electorales de un estado.

Carolina del Norte, en particular, ha demostrado que sus votantes se sienten cómodos con un gobierno dividido. Pero los demócratas esperan -y algunos republicanos temen- que la situación de Robinson pueda hacer que las cosas sean diferentes.

Trump ganó Carolina del Norte por menos de 1 punto porcentual en 2020 y la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata, tiene el ojo puesto en sus 16 votos electorales.

La agregadora de encuestas FiveThirtyEight actualmente muestra a Trump y Harris en un empate técnico con 47.5% y 47.3% de las preferencias en Carolina del Norte, respectivamente.

Incluso antes del informe de CNN, los demócratas se sentían alentados por los errores de Robinson. Ahora los demócratas están aprovechando la situación: la campaña de Harris lanzó el viernes un anuncio en el que Trump elogia a Robinson, y el Comité Nacional Demócrata compró vallas publicitarias que vinculan a Trump y Robinson.

En una señal de que los republicanos están nerviosos, Robinson ya no aparecerá con Trump cuando el expresidente esté en Wilmington el sábado. Pero la delicada situación podría resultar complicada en la recta final de la campaña en un estado que Trump espera visitar con frecuencia.

“No creo que vaya a tener un impacto”, dijo el viernes el representante federal Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte. "Creo que los votantes son lo suficientemente inteligentes como para diferenciar una raza de otra".

PUBLICIDAD

Mira también: