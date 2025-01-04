Lionel Messi, Hillary Clinton y Denzel Washington reciben el máximo honor civil de EEUU en la Casa Blanca

Video La emotiva historia de un niño hispano que lucha contra el cáncer: cumplió su sueño de conocer a Messi

El futbolista argentino, Lionel Messi, exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el filántropo demócrata George Soros y el actor y director Denzel Washington son algunos de los que recibieron este sábado el máximo honor civil del país en una ceremonia en la Casa Blanca.

El presidente Joe Biden otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 personas, famosos de la política, los deportes, el entretenimiento, los derechos civiles, la defensa de los derechos LGBTQ+ y la ciencia.

Joe Biden le coloca la medalla al actor Denzel Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Imagen Manuel Balce Ceneta/AP



"La Medalla Presidencial de la Libertad es el máximo honor civil de la nación, que se otorga a personas que han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de los Estados Unidos, la paz mundial u otros esfuerzos sociales, públicos o privados importantes", indica el comunicado de la Casa Blanca enviado a los medios.

PUBLICIDAD

Estas 19 personas "son grandes líderes que han hecho de Estados Unidos y del mundo un lugar mejor. Son grandes líderes porque son buenas personas que han hecho contribuciones extraordinarias a su país y al mundo", indicó la Casa Blanca.

Se entregaron también cuatro medallas póstumamente, incluido el ex fiscal general y senador Robert F. Kennedy, el padre de Robert F. Kennedy Jr., el candidato del presidente electo Donald Trump para secretario de Salud y Servicios Humanos. Y George Romney es el padre del exsenador republicano de Utah Mitt Romney, uno de los críticos conservadores más acérrimos de Trump.

Aquí la lista de las medallas que se entregarán en la Casa Blanca el 4 de enero de 2025:

José Andrés

" José Andrés es un reconocido innovador culinario hispanoamericano que popularizó las tapas en los Estados Unidos. Su World Central Kitchen brinda ayuda a gran escala a las comunidades afectadas por desastres naturales y conflictos en todo el mundo".

José Andrés recibe su medalla. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Bono

"Bono es el líder de la legendaria banda de rock U2 y un activista pionero contra el SIDA y la lucha contra la pobreza. Reunió a políticos de partidos opuestos para crear el programa estadounidense PEPFAR contra el SIDA y es cofundador de las organizaciones de campaña ONE y (RED)".

El presidente Joe Biden entrega la medalla al líder de la banda de rock irlandesa U2, Bono, el honor civil más alto de la nación. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Ashton Baldwin Carter (póstumo)

"Ash Carter fue el 25.º Secretario de Defensa y dedicó su carrera a hacer que el país fuera más segura para todos. A lo largo de su carrera, trabajó bajo el mando de 11 secretarios de Defensa en administraciones demócratas y republicanas".

PUBLICIDAD

Hillary Rodham Clinton

"La secretaria de Estado Clinton hizo historia muchas veces a lo largo de décadas en el servicio público, incluso como la primera Primera Dama elegida para el Senado de los Estados Unidos. Después de desempeñarse como secretaria de Estado, se convirtió en la primera mujer nominada a la presidencia por un partido político importante de los Estados Unidos".

El presidente Joe Biden entrega la Medalla Presidencial de la Libertad a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en el Salón Este de la Casa Blanca. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Michael J. Fox

"Michael J. Fox es un actor que ha ganado cinco premios Emmy, cuatro Globos de Oro, dos premios del Sindicato de Actores de Cine y un premio Grammy. Es un defensor de renombre mundial de la investigación y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson".

El actor Michael J. Fox recibe la medalla principalmente por su activismo en la lucha contra el Parkinson. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Tim Gill

"Tim Gill es un emprendedor visionario cuyo trabajo ha promovido los derechos y la igualdad de las personas LGBTQI. Después de transformar la industria editorial a través de un software innovador, aprovechó su éxito para asegurar victorias clave en la lucha por la igualdad matrimonial y las protecciones contra la discriminación".

Jane Goodall

"La doctora Jane Goodall es una conservacionista de renombre mundial cuya investigación transformó nuestra comprensión de los primates y la evolución humana. Es una defensora apasionada del empoderamiento de las personas y las comunidades para proteger y preservar el mundo natural".

Jane Goodall, icono de la promoción de la conservación de las especies en todo el planeta, es una mujer altamente reconocida en videos de YouTube en su trabajo destacado en la defensa de los chimpancés. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Fannie Lou Hamer (póstuma)

"Fannie Lou Hamer transformó la lucha por la justicia racial en Estados Unidos. Como fundadora del Partido Demócrata por la Libertad de Mississippi, desafió la exclusión de las voces negras en el sistema político y sentó las bases para la Ley de Derecho al Voto de 1965".

PUBLICIDAD

Earvin 'Magic' Johnson

"Earvin 'Magic' Johnson es un legendario jugador de baloncesto retirado que llevó a Los Angeles Lakers a cinco campeonatos. Fuera de la cancha, es un empresario y filántropo exitoso que apoya a las comunidades desatendidas a través de su Fundación Magic Johnson".

Earvin 'Magic' Johnson celebra el honor impuesto por el presidente Biden. El exjugador de la NBA brilla entre muchos logros durante las 13 temporadas que participó en la liga profesional de baloncesto estadounidense, pero destaca su impresionante papel en asistencias, con el mayor promedio de la historia: 11.2 por juego. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Robert Francis Kennedy (póstumo)

"Robert F. Kennedy es recordado como un fiscal general que combatió ferozmente la segregación racial y como un senador que buscó abordar la pobreza y la desigualdad en el país. Su legado sigue inspirando a quienes están comprometidos con la justicia, la igualdad y el servicio público".

Ralph Lauren

"Ralph Lauren es un diseñador de moda que redefinió la industria de la moda con una marca de estilo de vida que encarna la elegancia atemporal y la tradición estadounidense. Ha influido en la cultura, los negocios y la filantropía, en particular en la lucha contra el cáncer y la preservación del himno nacional".

El diseñador de moda Ralph Lauren en el Salón Este de la Casa Blanca segundos antes de recibir la medalla. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Lionel Messi

"Lionel Messi es el jugador más condecorado en la historia del fútbol profesional. Apoya programas de salud y educación para niños de todo el mundo a través de la Fundación Leo Messi y es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF".

William Sanford Nye

"Bill Nye ha inspirado e influenciado a generaciones de estudiantes estadounidenses. Su dedicación a la educación científica continúa a través de su trabajo como director ejecutivo de la Planetary Society y como defensor vocal de la exploración espacial y la gestión ambiental".

PUBLICIDAD

George W. Romney (póstumo)

"George Romney fue un hombre de negocios que se desempeñó como presidente y director general de American Motors Corporation. Fue funcionario público y luego se desempeñó como 43.º gobernador de Michigan y 3.º secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano".

David M. Rubenstein

"David Rubenstein es cofundador y copresidente de The Carlyle Group, donde creó una de las empresas de inversión globales más exitosas. Es reconocido ned por su filantropía y generoso apoyo a la restauración de monumentos históricos e instituciones culturales del país".

George Soros

"George Soros es un inversor, filántropo y fundador de Open Society Foundations. A través de su red de fundaciones, socios y proyectos en más de 120 países, Soros se ha centrado en iniciativas globales que fortalecen la democracia, los derechos humanos, la educación y la justicia social".

George Stevens, Jr.

"George Stevens, Jr. es un escritor, director, autor y dramaturgo galardonado. Su carrera se ha dedicado a preservar y celebrar lo mejor del cine y las artes escénicas estadounidenses, incluso mediante la fundación del American Film Institute y la creación del Kennedy Center Honors".

Denzel Washington

"Denzel Washington es un actor, director y productor que ha ganado dos premios de la Academia, un premio Tony, dos Globos de Oro y el premio Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award de 2016. También se desempeñó como portavoz nacional de Boys & Girls Clubs of America durante más de 25 años".

PUBLICIDAD

Anna Wintour

Anna Wintour, directora de la revista Vogue, recibe la medalla. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

"Anna Wintour es un reconocido ícono de la moda que ha dirigido Vogue como editora en jefe desde 1988. Defensora de causas filantrópicas, también es la principal arquitecta detrás de la recaudación de fondos anual de la Gala del Met y directora de contenido de Condé Nast".