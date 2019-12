Líder de un comité del Congreso pide investigar un contrato por $400 millones para la construcción de un tramo del muro

El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes pidió este miércoles que se investigue un contrato de 400 millones de dólares que el gobierno de Donald Trump otorgó esta semana a la empresa Fisher Sand and Gravel para la construcción de una parte del muro en la frontera con México.

"Desde que el presidente Trump ordenó la inmediata construcción de una pared a los largo de la frontera sur en enero de 2017, USACE ha otorgado múltiples contratos para esa construcción valuados en más de $2,500 millones (...) Fisher Sand and Gravel Company no había recibido un contrato antes del 2 de diciembre (de este año), debido a que sus propuestas no cumplieron presuntamente con los requerimientos operacionales de la Patrulla Fronteriza, y su prototipo llegó tarde y por un monto mayor", escribió Thompson.