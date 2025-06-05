Cambiar Ciudad
Inmigración

Liberan bajo fianza a Marcelo Gomes Da Silva, el estudiante de secundaria que ICE detuvo cuando se dirigía a una práctica de voleibol

El estudiante brasileño, de 18 años, fue detenido por ICE en Milford, Massachusetts, en una operación que estaba dirigida a su padre, Joao Paulo Gomes. Su arresto desató protestas en la ciudad y críticas de políticos que cuestionaron la legalidad de la acción.

Video ICE detiene a un estudiante en Massachusetts mientras iba a un entrenamiento deportivo

Marcelo Gomes Da Silva, un joven brasileño de 18 años que fue arrestado por agentes de ICE mientras se dirigía a su práctica de voleibol en Milford, Massachusetts, fue liberado este viernes bajo fianza por órdenes de un juez.

El magistrado determinó que Gomes Da Silva, quien fue confundido con su padre por los agentes, no representaba un peligro por ser liberado y ordenó que fuera liberado.

El caso generó protestas y cuestionamientos al accionar de ICE en el estado por la detención injustificada de un estudiante.

Políticos, como la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey expresaron su indignación y exigieron respuestas sobre la legalidad de la detención y el trato al joven.

ICE respondió argumentando que actuaron de acuerdo con las leyes de inmigración.

Según un comunicado de la agencia, el objetivo de la operación no era el joven, sino su padre, Joao Paulo Gomes-Pereira, de 38 años.

Marcelo Gomes Da Silva, estudiante y músico detenido por ICE

Gomes Da Silva ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante en 2012, según una demanda interpuesta en su nombre tras su arresto. Medios señalan que si bien su visa ya había expirado, el joven no tiene antecedentes penales y cumple los requisitos para solicitar asilo y tiene la intención de hacerlo.

De acuerdo con amigos del adolescente, el joven se destaca tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Tocaba la batería en su iglesia y el domingo pasado iba a tocar en la graduación de secundaria de su novia, Julianys Rentas, pero ya no se pudo presentar.

Rentas dijo a WCVB que “es miembro de su comunidad y nunca ha hecho nada malo". Colin Greco, capitán del equipo de voleibol del que Gomes forma parte describió al joven brasileño como “una persona increíble y la luz del equipo".

El arresto de Marcelo Gomes Da Silva por agentes de ICE en Massachusetts

Gomes Da Silva fue arrestado en la mañana del sábado cuando conducía el vehículo de su padre junto con tres compañeros rumbo a su práctica de voleibol en Milford. La detención ocurrió después de una parada de tráfico que tenía como objetivo era arrestar a su padre, Joao Paulo Gomes, quien está en situación irregular en el país.

Aunque Marcelo no era el objetivo de la operación, fue arrestado por encontrarse en el país ilegalmente. Su padre, que aún no ha sido detenido, tiene antecedentes de conducción temeraria.

En una conferencia de prensa en Boston, el director interino de ICE, Todd Lyons, afirmó que Gomes no era peligroso, pero se encontraba en el país ilegalmente. “Hacemos cumplir todas las leyes de inmigración. No vamos a dejar que nadie eluda las consecuencias", afirmó.

Las reacciones al arresto de Marcelo Gomes Da Silva

La detención de Marcelo desató una ola de protestas en Milford. Estudiantes usando togas y birretes y mostrando pancartas con la frase “Liberen a Marcelo” tomaron las calles junto con cientos de personas se reunieron en el ayuntamiento de Milford.

Por el momento un juez federal ha ordenado que no se transfiera a Marcelo fuera del estado durante al menos 72 horas, mientras se resuelve una demanda que sostiene que su detención fue ilegal, reporto abcNews.

