"Cosas que pasan": así calificó Trump el asesinato de Khashoggi mientras defendía al príncipe MBS, acusado de graves violaciones a los DDHH

El presidente Donald Trump defendió este martes al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán (MBS), acusado de graves violaciones a los derechos humanos, cuando se le preguntó sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

El mandatario estadounidense dijo ante la interrogante que Khashoggi fue "extremadamente controversial, a muchas personas no les gustaba este caballero del que usted habla.

"Les gustara o no les gustara, son cosas que pasan, pero él [señalando a bin Salmán] no sabía nada al respecto, y podemos dejarlo así. No tienes que avergonzar a nuestro invitado con una pregunta como esa", respondió Trump.

Las palabras del presidente causaron conmoción tanto dentro como fuera de EEUU, dado que por el príncipe bin Salmán fue señalado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense como el probable autor intelectual del asesinato.

Bin Salmán afirmó en la Casa Blanca que Arabia Saudita "tomó todas las medidas adecuadas" para investigar la muerte de Khashoggi, que consideró como un hecho "doloroso y un gran error, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que eso no pase de nuevo".

Trump, por su parte, incluso elogió al líder saudita por supuestos "avances" logrados por el reino en materia de derechos humanos, sin proporcionar ningún detalle específico.

"Estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado", dijo Trump. "Lo que ha hecho es increíble en términos de derechos humanos y todo lo demás".

MBS ha sido señalado repetidamente por organizaciones internacionales y gobiernos occidentales por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Diversos informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional lo vinculan con una intensa represión interna desde su ascenso al poder, incluida la persecución de activistas, periodistas, defensoras de los derechos de las mujeres y opositores políticos.

A esto se suma el rol de Arabia Saudita en la guerra de Yemen, donde organizaciones humanitarias han documentado ataques indiscriminados contra civiles, considerados posibles crímenes de guerra. Aunque Riad niega estas acusaciones y sostiene que realiza reformas para modernizar el país, la figura del príncipe heredero continúa rodeada de fuertes cuestionamientos internacionales.

Inteligencia de EEUU señala al príncipe como autor intelectual del asesinato

La viuda de Khashoggi pidió el martes al príncipe bin Salmán que se disculpara personalmente después de que este afirmara en la Casa Blanca que su asesinato dentro del consulado fue un error.

"El príncipe heredero dijo que lo sentía, por lo que debería reunirse conmigo, disculparse y compensarme por el asesinato de mi esposo", escribió Hanan Elatr Khashoggi en X.

La afirmación de Trump de que bin Salmán no conocía lo ocurrido con Khashoggi también desestima las conclusiones de funcionarios de inteligencia estadounidenses, que determinaron que el príncipe probablemente aprobó el asesinato por parte de agentes de su país dentro del consulado saudita en Estambul.

Los funcionarios de Trump, durante su primera administración, se negaron a publicar el informe y fue desclasificado en 2021 al inicio de la administración Biden.

Las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita se vieron gravemente afectadas durante un tiempo por la operación contra Khashoggi, un feroz crítico del reino que vivía en Virginia y era columnista del Washington Post.

Aviones militares sobrevuelan la Casa Blanca mientras el presidente Donald Trump da la bienvenida al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, el martes 18 de noviembre de 2025, en Washington. Imagen Mark Schiefelbein/AP



Ahora, siete años después, Trump recibió al príncipe saudí en las puertas de la Casa Blanca con tratamiento de jefe de Estado, con una parada de caballería portando banderas de ambos países, disparos de cañones y un sobrevuelo de aviones caza F-35, como los que Trump aprobó vender a Arabia Saudita.

Aunque el príncipe heredero no es el jefe de Estado, se ha hecho cargo de las tareas de gobierno cotidianas en nombre de su padre, el rey Salmán, de 89 años, quien ha sufrido problemas de salud en los últimos años.

Poco después de su llegada, bin Salmán anunció que la inversión de su país en EEUU sería elevada hasta un billón de dólares, desde los 600,000 millones que se habían previsto cuando Trump visitó Arabia Saudita en mayo.

Trump plantea a la FCC que revise la licencia de la cadena ABC

La pregunta sobre el caso de Jamal Khashoggi fue hecha por Mary Bruce, corresponsal jefe de la cadena ABC en la Casa Blanca. Y Bruce poco después preguntó al presidente Trump por qué no decidía la publicación de los archivos del caso Epstein sin esperar una ley sobre el tema que fue aprobada por el Congreso, y que solo requiere la firma del mandatario.

"No es la pregunta lo que me molesta. Es tu actitud. Creo que eres una terrible reportera. Es la manera en que haces tus preguntas (...) incluso podrías hacer esa misma pregunta de forma amable (...) eres una terrible persona" dijo Trump a Bruce.

A ello añadió que "creo que se le debería retirar la licencia a ABC. Tenemos un gran comisionado [en alusión a la agencia reguladora de telecomunicaciones, FCC], un presidente que debería ocuparse de eso", dijo Trump.

En respuesta a la interrogante sobre Epstein, Trump dijo que "no tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. Lo eché de mi club hace muchos años porque pensé que era un enfermo pervertido".

