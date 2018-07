La tesis de ‘EEUU primero’ de Trump, ¿terminará acabando con la Unión Europea?

El nuevo orden

“Cuando Trump dice 'America First' todos entienden 'America Sola' y, después de la semana pasada, el mensaje es más claro: no a la Alianza Europea, no al multilateralismo. El presidente ha dejado claro que rechaza las democracias liberales en Europa y exalta a los líderes autoritarios", comentó a Univision Noticias Michael Werz, experto en seguridad nacional y política exterior de Center for American Progress, un centro de estudios políticos de tendencia liberal.