La Casa Blanca cancelará las suscripciones a 'The New York Times' y 'The Washington Post' en agencias federales

La Casa Blanca dijo este jueves que planea ordenar a las agencias federales que finalicen sus suscripciones a los diarios The New York Times y The Washington Post luego de constantes críticas a su cobertura por parte del presidente Donald Trump .

Jonathan Karl, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, dijo el jueves: “No tengo dudas de que los esforzados reporteros de The New York Times y The Washington Post seguirán haciendo periodismo de calidad, sin importar si el presidente reconoce que los lee. El pretender ignorar el trabajo de una prensa libre no hará que las noticias desaparezcan ni impedirá que los reporteros le informen al público y hagan que los que están en el poder rindan cuentas”.