Comité del Senado se prepara para una "votación estancada" en la nominación de Ketanji Brown a la Corte Suprema

En el comunicado en el que difundió su decisión, Collins subrayó que no espera estar siempre de acuerdo con las posturas de la futura magistrada pero dijo que eso no descalifica su capacidad. “De hecho, ese criterio se aplica para los seis jueces, nominados por presidentes tanto republicanos como demócratas, que he votado a favor de su confirmación”, comentó. “El juez por el que vota un senador no votará exactamente igual a lo que opina el senador”, añadió.