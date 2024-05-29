El juez Samuel Alito rechaza las solicitudes de recusarse de los casos de Trump pese a las banderas asociadas a MAGA en sus casas

Video ¿Por qué había una bandera invertida en la casa del juez Samuel Alito? Analizamos la polémica en Línea de Fuego

El juez Samuel Alito rechazó este miércoles las peticiones para que se recuse de los casos de la Corte Suprema relacionados con el expresidente Donald Trump y los acusados del 6 de enero, tras la polémica sobre las banderas que ondearon sobre sus casas.

En cartas dirigidas a miembros del Congreso este miércoles, Alito dijo que su esposa era responsable de ondear una bandera al revés sobre su residencia en 2021 y una bandera de "Apelación al Cielo" en su casa de la playa de Nueva Jersey el año pasado.

De acuerdo con el juez, ninguno de los incidentes merece su recusación, escribió.

“Por lo tanto, estoy obligado a rechazar su solicitud de recusación”, escribió.

La corte está considerando dos casos importantes relacionados con el ataque del 6 de enero de 2021 por una turba de partidarios de Trump en el Capitolio, incluyendo los cargos que enfrentan los alborotadores y si Trump tiene inmunidad de enjuiciamiento por cargos de interferencia electoral.

Alito ha rechazado en el pasado las peticiones de los demócratas para que se recusara en otros asuntos.

¿Cuáles son las banderas que causaron polémica?

El New York Times informó que una bandera estadounidense invertida fue vista en la casa de Alito en Alexandria, Virginia, menos de dos semanas después del ataque al Capitolio.

El periódico también informó que en el verano pasado ondeó una bandera de “Apelación al Cielo” frente a la casa de playa del juez en Nueva Jersey.

Ambas banderas fueron portadas por los alborotadores que irrumpieron violentamente en el Capitolio en enero de 2021 haciéndose eco de las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral.

Alito dijo que no era consciente de que la bandera invertida ondeaba sobre su casa hasta que le llamaron la atención.

“Tan pronto como la vi, le pedí a mi esposa que la quitara, pero durante varios días, ella se negó”, escribió en cartas casi idénticas a los demócratas en la Cámara y el Senado.

De dónde viene y qué significa la bandera de Apelación al cielo

La bandera de 'Apelación al cielo' tiene sus orígenes en la Guerra de la Independencia (1775-1783), cuando fue usada por un escuadrón de seis fragatas que sirvieron bajo el mando de George Washington.

Desde su creación, como apunta NYT, ha acarreado un mensaje de desafío. La frase "apelación al cielo" se le atribuye al filósofo John Locke, haciendo referencia al deber de rebelarse contra los regímenes injustos, incluso recurriendo al uso de la violencia.

La bandera Appeal to heaven fue vista en la manifestación que derivó en el asalto al Capitolio. (Photo by Spencer Platt/Getty Images) Imagen Spencer Platt/Getty Images

"Parafrasea el juicio de las armas", le dijo al NYT Anthon Grafton, historiador de la Universidad de Princeton. "Su significado principal es que no hay apelación posible, nadie a quien puedas acudir".

En años recientes se ha asociado con el nacionalismo cristiano y, últimamente, con el apoyo a Trump y sus falsas afirmaciones de que hubo fraude electoral en 2020.

Se supone que la bandera muestra el apoyo a un país “más cristiano”. Así, republicanos en el Congreso y funcionarios estatales también la han exhibido. Entre ellos, el propio presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien la colgó en su oficina el otoño pasado.

