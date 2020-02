John Kelly, el mismo que puso en marcha la política dura de Trump, dice ahora que los migrantes no son "violadores" ni "asesinos"

"De hecho, son en su mayoría buenas personas (...) no son todos violadores ni son todos asesinos", dijo Kelly en un evento realizado este miércoles en Drew University en Mirrostown, New Jersey, de acuerdo con lo que cita The Atlantic. Las palabras del general hacen referencia a cuando, al lanzar su candidatura presidencial en julio de 2015, Trump arremetió contra los inmigrantes mexicanos diciendo que eran unos "violadores" y "criminales".