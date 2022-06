Biden asegura que la recesión económica "no es inevitable"

La desoladora evaluación de Biden sobre el espíritu nacional se produce en momentos en que los votantes han criticado su desempeño y el rumbo que lleva el país. Solo el 39% de los adultos estadounidenses aprueban la labor de Biden como presidente, según una encuesta realizada en mayo por The Associated Press-NORC Center for Public Research, lo que significó un descenso respecto a sus ya negativos índices del mes previo.