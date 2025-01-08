Departamento de Justicia planea publicar el informe sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio

Video ¿Por qué fueron desestimados los cargos contra Trump por interferencia electoral y documentos clasificados?

El Departamento de Justicia dijo este miércoles que quiere publicar el informe del fiscal especial Jack Smith sobre los esfuerzos de Donald Trump para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, pero mantener en secreto por ahora el resto del expediente centrado en la retención de documentos clasificados por parte del presidente electo en su residencia de Mar-a-Lago.

El anuncio se hizo en una presentación ante una corte federal de apelaciones que está considerando una solicitud de la defensa de Donald Trump para bloquear la publicación del informe de dos volúmenes mientras siguen pendientes los cargos contra dos coacusados de Trump en el caso de Florida que acusa al presidente electo de posesión ilegal de documentos clasificados.

PUBLICIDAD

Esto ocurre un día después de que la jueza de distrito federal Aileen Cannon bloqueó la publicación del informe final de Jack Smith.

El Departamento de Justicia quiere que la corte federal de apelaciones en Atlanta despeje el camino para la publicación de una parte del informe.

En documentos judiciales presentados ante esa corte, el gobierno escribió que el fiscal general, Merrick Garland, ha decidido no publicar el volumen del informe de Smith que trata del caso de documentos clasificados, siempre y cuando los procesos penales que involucran a los coacusados Walt Nauta y Carlos de Oliveira están pendientes.

Garland, sin embargo, planea presentar al Congreso y al público el primer volumen del informe de Smith, que se relaciona con su investigación y enjuiciamiento de Trump a raíz de las elecciones presidenciales de 2020.

"Debido a que el fiscal general ha decidido no hacer público el Volumen Dos del Informe Final mientras el caso de los acusados sigue pendiente -el volumen que se refiere a los procedimientos contra los acusados- una orden judicial es innecesaria", escribieron los fiscales, instando a la corte de apelaciones del 11º Circuito denegar la solicitud de emergencia de medida cautelar.

El informe de dos volúmenes de la justicia federal sobre Trump

El fiscal especial Smith dijo el martes que su equipo estaba finalizando un informe de dos volúmenes sobre sus investigaciones al presidente electo Donald Trump y que al menos un volumen del mismo podría ser publicado por el Departamento de Justicia tan pronto como el viernes.

PUBLICIDAD

Smith respondió así a la solicitud de los abogados defensores, presentada en el tribunal y en una carta al fiscal general Merrick Garland, para bloquear preventivamente la publicación del informe.

La orden de Cannon no distingue entre los dos volúmenes, por lo que efectivamente prohibió la divulgación de cualquier información del informe, según indica la agencia de noticias AP

Se espera que el informe describa las decisiones de acusación tomadas en investigaciones separadas por Smith sobre los documentos clasificados y los esfuerzos de Trump por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el período previo al motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Trump fue acusado junto con dos coacusados en el caso de documentos clasificados, que fue desestimado en julio por Cannon, jueza de Florida designada por Trump, que concluyó que el nombramiento de Smith era ilegal. Trump también fue acusado en un tribunal de Washington DC por interferencia electoral, caso que se redujo significativamente por un fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.

El equipo de Smith abandonó ambos casos en noviembre después de la victoria presidencial de Trump, citando la política del Departamento de Justicia que prohíbe los procesamientos federales de presidentes en funciones.