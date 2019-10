"Infantil", "estrafalaria" y "peligrosa": la carta de Trump que revela una alarmente forma de hacer política

¿Qué dice la carta de Trump a Erdogan que ha disparado las alarmas?

¡Hagamos un buen trato! Usted no quiere ser responsable de masacrar a miles de personas y yo no quiero ser responsable de destruir la economía turca, y lo haré. Ya le di una muestrita con el pastor Brunson.

He trabajado mucho para resolver algunos problemas suyos. No decepcione al mundo. Usted puede lograr un gran acuerdo. El general Mazloum está dispuesto a negociar con usted y está dispuesto a hacer concesiones que nunca hubieran hecho antes. Adjunto confidencialmente una copia de su carta para mí, recién recibida.

La historia lo mirará favorablemente si hace esto de la manera correcta y humana. Lo considerará para siempre como el diablo si no pasan cosas buenas. No se haga el duro. ¡No sea bobo!

En Turquía, la carta "no se tomó en serio en ese momento, especialmente dada su falta de delicadeza diplomática", dijo Gülnur Aybet, asesor principal de Erdogan, en el programa Morning Edition de NPR, la radio pública de EEUU . La cadena de noticias británica BBC citó a una fuente turca que dijo que "el presidente Erdogan recibió la carta, la rechazó por completo y la botó a la basura".

No es de extrañarse que no se haya tomado con seriedad. Múltiples historiadores y profesores de ciencia política mostraron su horror frente a la carta.

"He leído muchas cartas oficiales y personales de jefes de estado y de gobierno. He leído muchas notas extrañas en los márgenes garabateadas por funcionarios aburridos. Nunca he leído algo tan extraño y vergonzoso como esta carta de '¡hagamos un buen trato!' de Trump a Erdogan", dijo también por Twitter Heather Hughson, doctora en ciencias políticas.