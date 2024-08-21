"Nunca se debería permitir golpear a los niños": Illinois prohíbe castigos corporales en sus escuelas

El gobierno de Illinois promulgó una ley que convertirá al estado en el quinto en prohibir cualquier castigo corporal en todas las escuelas.

El gobernador JB Pritzker convirtió en ley este mes la prohibición del castigo físico en las escuelas privadas y al mismo tiempo reiteró una prohibición de la práctica en las escuelas públicas implementada hace 30 años.

La ley entrará en vigor en enero. Cuando esto suceda, el estado se unirá a Nueva Jersey, Iowa, Maryland y Nueva York en la prohibición de azotes, palizas y golpes en todas las escuelas.

Nueva ley fue impulsada tras llamados de Asociación de Pediatría

La medida fue aprobada en el estado luego de que la Asociación Estadounidense de Pediatría hiciera un llamado a poner fin a la práctica.

El organismo sostiene que ese tipo de castigos puede incrementar los problemas de conducta o salud mental y perjudicar el desarrollo cognitivo.

La asociación descubrió que se administra de manera desproporcionada a varones negros y estudiantes con discapacidades.

"Fue algo fácil de hacer. No quiero que ningún niño, ya sea de una escuela privada o pública, se encuentre en una situación en la que se utilicen castigos corporales", dijo Margaret Croke, legisladora estatal demócrata de Chicago e impulsora de la ley.

Croke también se sintió perturbada por el Distrito Escolar de Cassville, en el suroeste de Missouri.

Después de eliminar el castigo corporal en 2001, lo restableció hace dos años como una opción para los padres. Al impulsar la ley, Croke quería enviar un mensaje claro de que "nunca iba a estar bien infligir daño o dolor a un niño".

La OMS califica castigos corporales en escuelas como “violación de los derechos”

La Organización Mundial de la Salud ha decretado que esta práctica constituye “una violación de los derechos de los niños al respeto de su integridad física y de su dignidad humana”.

En 1990, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño estableció la obligación de “prohibir todo castigo corporal a los niños”.

Estados Unidos fue el único país que se mantuvo al margen de la convención.

Los estadounidenses parecen adoptar una visión pragmática, dijo a AP Sarah A. Font, profesora adjunta de sociología y políticas públicas en la Universidad Estatal de Pensilvania.

“Aunque las investigaciones muestran de manera bastante consistente que el castigo corporal no mejora el comportamiento de los niños a largo plazo (y podría tener algunas consecuencias negativas), la gente no quiere creerlo”, dijo Font.

El senador estadounidense Chris Murphy, demócrata de Connecticut, presentó el año pasado una ley, copatrocinada por el líder de la mayoría del Senado, Dick Durbin, de Illinois, para prohibir el castigo corporal en cualquier escuela que reciba fondos federales.

La ley fue asignada a un comité del Senado para una audiencia pública en mayo de 2023, pero no se ha tomado ninguna medida al respecto.

La Corte Suprema de Estados Unidos también ha rechazado demandas constitucionales contra esta práctica.

Cuando los alumnos de secundaria del condado de Miami-Dade, Florida, presentaron una demanda impugnando la disciplina física, el tribunal dictaminó en 1977 que la protección de la Octava Enmienda contra los castigos crueles e inusuales estaba reservada a las personas condenadas por delitos y no se aplicaba a la disciplina en el aula.

En la actualidad, 17 estados permiten técnicamente el castigo corporal en todas las escuelas, aunque cuatro prohíben su uso en estudiantes con discapacidades.

La ley estatal de Carolina del Norte no lo prohíbe, pero todos los distritos escolares del estado bloquearon su uso en 2018. En 1994, los legisladores de Illinois detuvieron la práctica en las escuelas públicas.

Entre los estados que lo han prohibido por completo, Nueva Jersey tomó la inusual medida de prohibir el castigo corporal en todas las escuelas en 1867.

Iowa lo eliminó en las escuelas privadas en 1989. Maryland y Nueva York dejaron de usarlo en las escuelas privadas en 2023.

Los defensores de las escuelas privadas, que se oponen vehementemente a la intervención estatal, no se opusieron a la nueva ley.

Croke, cuyo hijo en edad escolar asiste a una escuela católica, dijo que su intención no era abrir la puerta a la regulación estatal de la educación privada, sino más bien "mantener a los niños fuera de peligro".

“Hay una línea roja allí: nunca se debería permitir golpear a los niños”, dijo Croke.

