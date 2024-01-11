Hunter Biden se declara inocente de nueve cargos de delitos fiscales en una audiencia en Los Ángeles

Video ¿Cuál era el objetivo de Hunter Biden al aparecer de manera imprevista en la Cámara Baja? El debate en Línea de Fuego

Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, se declaró no culpable este jueves de nueve delitos fiscales graves y menores en una audiencia en Los Ángeles.

Los cargos surgen de lo que los fiscales federales dicen que fue un plan de cuatro años para evitar pagar $1.4 millones al IRS y, en cambio, utilizar el dinero para financiar un estilo de vida extravagante que, según él mismo admitió, incluía drogas y alcohol.

El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, sale después de una comparecencia ante el tribunal, el 26 de julio de 2023, en Wilmington, Delaware. Imagen Julio Cortez/AP

“Estamos aquí hoy porque Estados Unidos lo ha acusado de un delito penal”, aseguró el juez Mark Scarsi a Biden, quien él mismo se declaró inocente.

Mientras tanto, Hunter Biden también ha sido acusado en Delaware de mentir en octubre de 2018 en un formulario federal para compradores de armas cuando juró que no consumía drogas ilegales ni era adicto a ellas. En ese momento era adicto al crack. También está acusado de posesión ilegal del arma y se declaró inocente en ese caso.

¿De dónde vienen las acusaciones?

Todas las acusaciones provienen de una investigación federal de un año de duración sobre los negocios fiscales y comerciales de Biden, que se esperaba que terminara durante el verano con un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que habría obtenido dos años de libertad condicional después de declararse culpable de delitos fiscales menores. También habría evitado el procesamiento por el cargo de armas si no se hubiera metido en problemas.

El acuerdo se desmoronó cuando un juez federal que se esperaba que lo aprobara comenzó a cuestionarlo. Ahora, los casos de impuestos y armas avanzan como parte de una confluencia sin precedentes de drama político y legal: a medida que se acercan las elecciones de 2024, el Departamento de Justicia está procesando activamente tanto al hijo del presidente como a Donald Trump, el favorito republicano.

El acuerdo de culpabilidad propuesto originalmente por Hunter Biden con los fiscales había sido ridiculizado como un “acuerdo atractivo” por los republicanos, incluido Trump.



El proceso penal contra Hunter Biden también se desarrolla en paralelo a los intentos, hasta ahora infructuosos, de los republicanos del Congreso de vincular sus negocios con los de su padre. Los republicanos están llevando a cabo una investigación de juicio político contra el presidente Biden, alegando que estuvo involucrado en un plan de tráfico de influencias con su hijo.

Hunter Biden desafió una citación del Congreso para comparecer a testificar a puerta cerrada, insistiendo en que quería testificar en público. Hizo una aparición sorpresa en una audiencia en el Congreso el miércoles mientras los republicanos de la Cámara tomaban medidas para presentar cargos de desacato al Congreso.

No hay evidencias de abuso del presidente

Hasta el momento no ha surgido ninguna evidencia que demuestre que Joe Biden, en su cargo actual o anterior, haya abusado de su papel o haya aceptado sobornos, aunque han surgido dudas sobre la ética que rodea los negocios internacionales de la familia Biden.

En una entrevista que se transmitió el jueves en “Morning Joe” de MSNBC, la primera dama Jill Biden dijo que pensaba que el trato que el Partido Republicano le dio a su hijo fue “cruel”.

“Y estoy realmente orgulloso de cómo Hunter ha reconstruido su vida después de la adicción. Sabes, amo a mi hijo”, dijo. “Y ha perjudicado a mis nietos. Y eso es lo que me preocupa tanto, que también esté afectando sus vidas”.

Si es declarado culpable de los cargos fiscales, Hunter Biden, de 53 años, podría recibir un máximo de 17 años de prisión. Tras el fracaso del acuerdo de culpabilidad, el fiscal general Merrick Garland nombró a un abogado especial para manejar el asunto. Se recurre a un fiscal especial para manejar casos en los que el Departamento de Justicia percibe que tiene un conflicto o en los que se considera de interés público que intervenga alguien ajeno al gobierno.

