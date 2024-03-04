Guerra en Gaza: la Casa Blanca recibe a un rival de Netanyahu mientras eleva el tono crítico contra el gobierno de Israel

La vicepresidenta Kamala Harris se ha convertido en la cara más visible de la cada vez más pública y notoria tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el de Israel por el devenir de la guerra en Gaza.

Tras marcar una notable subida de tono con su contundente llamado a que Israel y Hamas acepten un alto el fuego de seis semanas, Harris recibe este lunes al ministro Benny Gantz, rival de larga data de Benjamin Netanyahu que viajó a Washington DC sin permiso de su jefe en el gabinete de guerra israelí.

PUBLICIDAD

De trasfondo, los "avances significativos" que reportan los mediadores de Egipto, Catar y Estados Unidos en la negociación en El Cairo por un alto el fuego en Gaza.

Y por supuesto, la dramática crisis humanitaria que padecen los civiles palestinos en la Franja de Gaza desde que, tras los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre, Israel comenzó su campaña de guerra y asedio. Más de 30,500 civiles han muerto, la inmensa mayoría mujeres y niños.

El firme llamado de Kamala Harris a un alto el fuego en Gaza

En la víspera de su encuentro con Gantz, la vicepresidenta Harris pidió que se acepte una propuesta de acuerdo de alto el fuego de seis semanas en la guerra entre Israel y Hamas, al tiempo que criticó a Israel por las insuficientes entregas de ayuda a Gaza.

"Dada la inmensa escala del sufrimiento en Gaza, debe haber un alto el fuego inmediato durante al menos las próximas seis semanas, que es lo que está actualmente sobre la mesa", dijo Harris durante un discurso en Selma, Alabama.

Sus comentarios son los más contundentes hasta la fecha sobre Israel por parte de un alto funcionario de la administración de Biden desde que comenzó la guerra, mientras el presidente se ve bajo una intensa presión por su apoyo a Israel y el número de muertes civiles en Gaza, que sigue creciendo.



Y llegaron en víspera de que Harris reciba este lunes al centrista Gantz , antiguo jefe militar y actual ministro sin cartera del gabinete de guerra israelí, quien además tiene previsto reunirse este lunes con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el martes con el secretario de Estado, Antony Blinken.

PUBLICIDAD

Un funcionario no identificado del Likud, el partido de extrema derecha de Netanyahu, le dijo a la agencia AP que el viaje fue planeado sin la autorización del primer ministro, quien llamó a Gantz para reprenderlo y dejarle claro que Israel tiene "solo un primer ministro", detalló.

La visita de Gantz a Washington también parece haber incomodado a otros miembros del gobierno de Netanyahu. "Señor Gantz, su entrada en el gobierno tenía como objetivo crear unidad en un momento de emergencia, no ser un caballo de Troya", escribió en X (antes Twitter) Doudi Amsellem, ministro de cooperación regional.

Benny Gantz, miembro del actual consejo de guerra israelí. Imagen Alexi J. Rosenfeld/Getty Images



Esta visita y las declaraciones de la vicepresidenta Harris son las más recientes y claras evidencias de las fricciones y desavenencias entre Estados Unidos y Netanyahu sobre cómo aliviar la situación de los civiles en Gaza y cuál sería el plan para el futuro del enclave palestino.

Un segundo funcionario israelí que también habló con la AP bajo anonimato dijo que la visita de Gantz tiene como objetivo fortalecer los lazos con Estados Unidos, reforzar el apoyo a la guerra de Israel e impulsar la liberación de rehenes israelíes.

Las prioridades de Estados Unidos en la región se han visto cada vez más obstaculizadas por el gabinete de Netanyahu, dominado por ultranacionalistas. En ocasiones, el partido de Gantz, más moderado, actúa como contrapeso.

"Avances significativos" en las negociaciones en Egipto

Mientras, las negociaciones por un alto el fuego de seis semanas en Gaza continúan este lunes sin la presencia de una delegación israelí, ya que, según otro funcionario de ese país citado por la AP, están esperando respuesta de Hamas a dos interrogantes. Medios israelíes informaron que el gobierno de Netanyahu está esperando saber qué rehenes están vivos y cuántos prisioneros palestinos busca liberar Hamas a cambio de cada rehén.

PUBLICIDAD

Una televisión cercana al gobierno egipcio informó que el domingo se habían logrado "avances significativos" en las negociaciones entre las delegaciones de Egipto, Catar, Estados Unidos y Hamas.

Egipto, Catar y Estados Unidos intentan mediar desde hace semanas para alcanzar una tregua en la cruenta guerra desencadenada hace casi cinco meses tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. El acuerdo de tregua permitiría la liberación de rehenes retenidos en Gaza a cambio de la excarcelación de presos palestinos detenidos en Israel.

"Egipto continúa con sus intensos esfuerzos para alcanzar una tregua antes del Ramadán" que comenzará el 10 u 11 de marzo, indicó Al Qahera News, citando a "un alto funcionario". "Ha habido un progreso significativo en las negociaciones", añadió el funcionario, no identificado.

Hace una semana, una fuente cercana a Hamas había indicado que el movimiento islamista proponía liberar a un rehén al día durante 42 días a cambio de 10 prisioneros palestinos por cada rehén.

Video Al menos 15 niños han muerto por desnutrición y deshidratación en Gaza

Niños muriendo de hambre y deshidratación en Gaza

La urgencia de un alto el fuego referida por la vicepresidenta Harris también quedó en evidencia con el reporte de que en Gaza hay niños muriendo de hambre y deshidratación y muchos luchando por sus vidas, mientras se impide que los suministros y la ayuda humanitaria más elemental llegue a los más necesitados.

Un portavoz del Ministerio de Salud palestino dijo el domingo que el número de niños muertos en el norte de Gaza por deshidratación y desnutrición ascendió a 15.

PUBLICIDAD

UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, pidió medidas urgentes y “múltiples puntos de entrada fiables” que les permitan llevar ayuda a los niños en Gaza.

La agencia dijo tener conocimiento de al menos 10 niños muertos por desnutrición y deshidratación en los últimos días en el hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza.

"Es probable que haya más niños luchando por sus vidas en algún lugar de uno de los pocos hospitales que quedan en Gaza, y probablemente incluso más niños en el norte que no puedan recibir atención alguna", dijo en un comunicado el domingo Adele Khodr, directora regional de UNICEF para el Medio Oriente y el norte de África.

Kohdr advirtió que e l número de muertes entre niños podía aumentar rápidamente a menos que se tomen medidas inmediatas.

"La falta generalizada de alimentos nutritivos, agua potable y servicios médicos, consecuencia directa de los impedimentos de acceso y los múltiples peligros que enfrentan las operaciones humanitarias de la ONU, está afectando a los niños y a las madres, obstaculizando su capacidad de amamantar a sus bebés, especialmente en el norte de la Franja de Gaza", añadió.

Con información de AP y AFP.