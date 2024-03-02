Se reanudan las negociaciones en Egipto: Hamas dice que si Israel acepta sus demandas podría haber pronto una tregua en Gaza

Video Las imágenes aéreas de la multitud agolpándose a los camiones de ayuda antes de ser atacada en Gaza

Las negociaciones para una posible tregua en Gaza se reanudan este domingo en Egipto, a donde llegaron las delegaciones del movimiento islamista Hamas, de Catar y de EEUU, para iniciar una nueva ronda de conversaciones que buscan lograr un cese de los combates durante el mes sagrado del Ramadán.

La propuesta de los países mediadores se basa en una pausa de seis semanas en los combates y la liberación de 42 rehenes a cambio de presos palestinos en Israel.

El mes del ayuno musulmán comenzará el próximo 10 u 11 de marzo, por lo que el objetivo es lograr una tregua antes de esa fecha.

"Los israelíes aceptaron en principio los elementos del acuerdo", informó el sábado sábado un alto funcionario estadounidense, pero Israel no lo ha confirmado.

Este domingo, un alto dirigente del movimiento islamista palestino dijo a la agencia AFP que si Israel "acepta las demandas de Hamas, que incluyen el regreso de los palestinos desplazados al norte de Gaza y el aumento de la ayuda humanitaria, podría firmarse un acuerdo "en 24 o 48 horas".

Las propuestas que ha aceptado Israel, según un funcionario de EEUU

Hasta ahora los israelíes han "más o menos" aceptado la propuesta, que contempla un alto al fuego durante seis semanas y la liberación de rehenes considerados vulnerables, incluyendo a enfermos, heridos, ancianos y mujeres, detalló a la agencia AP un alto funcionario estadounidense, quien pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar públicamente sobre los detalles de las conversaciones en curso.

"Los israelíes básicamente han aceptado los elementos del trato", agregó el funcionario. "En este momento, el balón quedó en la cancha de Hamas y seguiremos presionando lo más fuerte que podamos", agregó.

Ayuda de EEUU en Gaza y una hambruna casi inevitable

La Franja de Gaza es un pequeño territorio que está rodeado por Israel. Solo comparte una pequeña frontera con Egipto. El total asedio de Israel al enclave palestino controla todo lo que entra a la Franja, que se ha ido reduciendo cada vez más, por lo que los más de dos millones de habitantes de este pequeño territorio se enfrentan a una terrible hambruna.

Los combates, los bombardeos israelíes, los escombros en las carreteras y también algunos saqueos, hacen que sea muy peligroso llevar la ayuda hasta el norte de la Franja, por lo cual algunos países, como Jordania y un avión francés y luego EEUU, han empezado a enviar paquetes con ayuda por aire.

El sábado, en una operación conjunta con Jordania, EEUU lanzó un primer envío de alimentos con 66 paquetes que contenían 38,000 raciones de comida, según un responsable militar.

Naciones Unidas dice que una cuarta parte de los 2.3 millones de habitantes de Gaza enfrentan hambre. Los funcionarios han dicho que los lanzamientos aéreos no son un medio eficiente de distribuir ayuda y son una medida de último recurso.

Un reparto de comida en la ciudad de Gaza terminó el jueves en tragedia después de que soldados israelíes abrieran fuego contra una muchedumbre que se abalanzó sobre los camiones. 118 personas murieron y 760 resultaron heridas, según Hamas.

Con información de AFP y AP.

