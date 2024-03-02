Más de 100 muertos mientras buscaban comida: 5 preguntas sobre un episodio de horror en Gaza

Video Las imágenes aéreas de la multitud agolpándose a los camiones de ayuda antes de ser atacada en Gaza

La escena en la que más de 100 palestinos murieron mientras intentaban llegar a camiones con alimentos recorrió el mundo. También generó una serie de versiones contradictorias entre lo dicho por el Ejército israelí y lo expuesto por las autoridades de Gaza.

La indignación está aumentando a nivel mundial, no solo por las muertes de esos que buscaban comida, sino por la desesperación de cientos de miles de personas que luchan por sobrevivir a la guerra y al hambre.

En el norte de Gaza la gente busca basura entre montones de escombros para poder alimentar a sus hijos, que apenas comen una vez al día. Muchas familias han comenzado a mezclar comida para animales y pájaros con cereales para hornear pan. Funcionarios de organizaciones internacionales dicen que el hambre es catastrófica.

5 preguntas para entender qué ha pasado en el mortal incidente en Gaza y qué se sabe hasta ahora:

1.¿Qué sucedió en Gaza?

Un testigo dijo que miles de personas desesperadas por alimentos se habían acercado hacia los camiones de ayuda en la carretera Al-Rashid en la ciudad de Gaza antes del amanecer del jueves.

"Los soldados dispararon contra la multitud porque la gente se acercaba demasiado a los tanques", dijo a la agencia AFP un testigo que pidió no ser identificado por seguridad.

Radwan Abdel-Hai, padre de cuatro niños pequeños, dijo a AP que escuchó el miércoles por la noche el rumor de que un convoy de ayuda estaba en camino. Él y otras cinco personas tomaron un carro tirado por un burro para recibirlo y encontraron un “mar de gente” esperando la ayuda.

Cuando la gente llegó a los camiones, “los tanques comenzaron a dispararnos”, dijo.

“Mientras corría de regreso, escuché los proyectiles de los tanques y disparos. Escuché gente gritando. Vi gente caer al suelo, algunos inmóviles. Muchos recibieron disparos en la espalda", añadió este padre palestino.



Del lado israelí, dicen que hubo una "estampida" inicial de miles de personas y que luego una parte del convoy logró continuar su camino.

"Decenas de civiles corrieron hacia los camiones, se acercaron a los tanques. Los soldados hicieron disparos de advertencia al aire y luego dispararon contra aquellos que representaban una amenaza y no se alejaron. Puedo decir que tuvimos una respuesta limitada, fuego limitado... No fue un evento masivo desde nuestra perspectiva", dijo el funcionario de Israel.

Un video aéreo publicado por el Ejército israelí mostró lo que dijo eran decenas de habitantes de Gaza rodeando camiones de ayuda. Pero las imágenes en blanco y negro, sin sonido, plantean muchas preguntas: no incluye lo que sucedió al inicio o al final del incidente, y los puntos están oscurecidos o pixelados, con dos áreas que parecen mostrar vehículos militares además del convoy de ayuda.

El Ejército israelí aún no ha respondido a una petición de las agencias de noticias AP y AFP de más información.

2.¿Por qué los habitantes de Gaza están tan desesperados?

Durante meses, los trabajadores humanitarios han advertido sobre una situación cada vez más desesperada para los civiles de Gaza, y esta semana un funcionario humanitario de la ONU dijo que la hambruna generalizada era "casi inevitable".

El Servicio Europeo de Acción Exterior dijo que la responsabilidad de la crisis recaía en “las restricciones impuestas por el Ejército israelí y las obstrucciones por parte de extremistas violentos al suministro de ayuda humanitaria”.

"Estamos muriendo de hambre", dijo Soad Abu Hussein, viuda y madre de cinco hijos que se ha refugiado en una escuela en el campo de refugiados de Jabaliya.



Al menos 10 niños han muerto de hambre hasta ahora, según los registros hospitalarios de Gaza, dijo la Organización Mundial de la Salud.

Aproximadamente uno de cada seis niños menores de dos años en el norte sufre desnutrición aguda, "el peor nivel de desnutrición infantil en cualquier parte del mundo", dijo esta semana Carl Skau, subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. "Si nada cambia, una hambruna es inminente en el norte de Gaza".

Video Deshidratado pero con vida: encuentran a un niño tras nueve días bajo los escombros en Gaza



Las estimaciones de la ONU muestran que 2.2 millones de personas –la gran mayoría de la población de Gaza– están amenazadas de hambruna, particularmente en las zonas del norte alrededor de la ciudad de Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza informó el viernes que un total de 13 niños habían muerto por "desnutrición y deshidratación".

Según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, poco más de 2,300 camiones de ayuda entraron a Gaza en febrero, una caída de alrededor del 50% en comparación con enero. Eso es un promedio muy por debajo de los 100 camiones por día, frente a los alrededor de 500 que entraban diariamente antes de la guerra.

3. ¿Cuántos palestinos fueron asesinados?

El Ministerio de Salud en la Gaza, gobernada por Hamas, dijo que 115 personas murieron a tiros y más de 750 resultaron heridas.

Un portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que "el desafortunado incidente provocó la muerte y heridas de decenas de habitantes de Gaza".

La gente llora en el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, mientras los cuerpos de palestinos muertos cuando se acercaban a camiones de ayuda en la ciudad de Gaza el 29 de febrero de 2024. Los civiles murieron por tiros y aplastados por vehículos israelíes. Imagen -/AFP via Getty Images



Imágenes de la AFP mostraron cadáveres envueltos en mortajas blancas en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Hossam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan de la ciudad, dijo que todas las víctimas fueron alcanzadas por "balas y metralla de las fuerzas de ocupación".

Un equipo de la ONU que visitó Al-Shifa el viernes vio un "gran número de heridas de bala" entre los supervivientes, dijo el portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

"Hemos visto personas con heridas de bala. Hemos visto amputados y hemos visto niños de hasta 12 años que resultaron heridos", dijo el viernes Georgios Petropoulos, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU.

4. ¿Cuáles fueron las reacciones en el mundo?

Gran Bretaña, Francia y Alemania han pedido una investigación sobre lo sucedido, al igual que la Unión Europea y la Unión Africana.

Muchos de los palestinos muertos o heridos en el caos mientras intentaban conseguir bolsas de harina de un convoy de ayuda fueron alcanzados por fuego del Ejército israelí, dijo el sábado el servicio diplomático de la Unión Europea, instando a una investigación internacional.

Estados Unidos comenzó este sábado a llevar comida por aire a partes de Gaza de difícil acceso, algo que ya han estado haciendo otras naciones.

Biden también dijo que Washington presionaría a Israel para que permitiera la entrada de más camiones de ayuda y examinara un posible "corredor marítimo".

Irán denunció "el bárbaro ataque del régimen sionista", China dijo estar "conmocionada" y el líder de la Liga Árabe afirmó que el acto "brutal" mostraba "un total desprecio por la vida humana". Colombia anunció que suspendía la compra de armas a Israel.

5. ¿Quién organizó el convoy?

El Ejército israelí dijo que el convoy de 38 camiones que transportaban ayuda desde Egipto había "entrado en Gaza para su distribución por parte de contratistas privados".

Su portavoz dijo que se habían desplegado aviones y tanques para asegurar la ruta del convoy. Dijo que las tropas habían llevado a cabo operaciones similares de protección de convoyes "las últimas cuatro noches sin ningún problema".

La mayoría de los convoyes de ayuda a Gaza son organizados por agencias de la ONU, pero en una publicación en X, el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo: "Ni la UNRWA ni ninguna otra agencia de la ONU estuvieron involucrados en esta distribución".

Los camiones habrían entrado en Gaza por el paso fronterizo de Rafah con Egipto antes de ser controlados por los israelíes, pero aún no está claro de dónde procedía la ayuda. Los camiones llevaban pegatinas de la organización no gubernamental Jamiya al-Umma, pero no se sabe de qué país procedían.