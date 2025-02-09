El gobierno de Trump parece caótico, pero tiene un manual a seguir llamado Proyecto 2025

Muchas de estas acciones no tienen precedentes. Algunas parecen ser ilegales e inconstitucionales, según expertos legales y jueces. Pero ninguna de ellas debería sorprender: casi todas se describieron en 2022 en el plan llamado Proyecto 2025.

PUBLICIDAD

El Proyecto 2025 encabeza la lista de tareas pendientes de Trump

El Proyecto 2025 es una estrategia multifacética para promover políticas conservadoras en el gobierno federal. Parte de este esfuerzo gira en torno al 'Mandato de liderazgo', un documento de 922 páginas publicado en abril de 2023 que describe una serie de cambios propuestos en las políticas gubernamentales.

Heritage Foundation, un think tank y grupo de defensa conservador, organizó el esfuerzo colaborativo. Una larga lista de otras organizaciones de investigación y grupos de interés de tendencia derechista, como Moms for Liberty y Turning Point USA, también participaron en el Proyecto 2025.

En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, los participantes del Proyecto 2025 escribieron en el sitio web del plan que “para rescatar al país de las garras de la izquierda radical”, necesitarían “tanto una agenda de gobierno como las personas adecuadas en su lugar, listas para llevar a cabo esta agenda el primer día de la próxima administración conservadora”.

En mi investigación sobre think tanks, he investigado cómo estas organizaciones de investigación pueden influir en la formulación de políticas públicas. La estrategia más potente es aliarse con un partido político y apoyar sus objetivos a través de la investigación y la defensa de intereses. Esto es exactamente lo que ha hecho Heritage Foundation a través del Proyecto 2025.

Aunque Trump dijo durante su campaña de 2024 que no estaba afiliado al proyecto, la evidencia de la agenda del Proyecto 2025 se puede ver a lo largo del comienzo de su segundo mandato, así como en su primera administración.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, el 20 de enero de 2025, Trump se hizo eco de la declaración del plan de que “los hombres y las mujeres son realidades biológicas” cuando firmó una orden ejecutiva que, en parte, reconoce “dos sexos, masculino y femenino” que son “inmutables y están basados en una realidad fundamental e incontrovertible”. Esta orden llevó a la eliminación de referencias transgénero de los sitios web del gobierno.

Otras órdenes están igualmente alineadas con el Proyecto 2025.

Tomemos como ejemplo la orden ejecutiva de Trump que, en parte, eliminó la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales, u OFCCP, una oficina gubernamental anteriormente encargada de garantizar que las empresas que trabajan con el gobierno no discriminaran a ningún empleado. El Proyecto 2025 recomendó, sencillamente, “eliminar la OFCCP”.

Algunos informes de prensa han descubierto que ya existen muchos otros ejemplos de decisiones políticas y órdenes ejecutivas de Trump que parecen reflejar las recomendaciones del Proyecto 2025. Un análisis de CNN del 31 de enero descubrió que más de dos tercios de las 53 órdenes ejecutivas que Trump emitió durante su primera semana en el cargo “evocaban propuestas delineadas" en el Proyecto 2025.

La 'simbiosis' de 'Heritage Foundation' y el Partido Republicano

La influencia del Proyecto 2025 en Trump refleja la creciente importancia de Heritage Foundation para el Partido Republicano.

En mi próximo libro sobre la polarización y politización de las organizaciones de investigación de políticas, muestro las muchas formas en que los think tanks como Heritage Foundation se han integrado en redes partidarias y se han conectado íntimamente con los políticos. Cada vez más, Heritage y otros centros alineados con partidos, incluidos grupos progresistas como el Center for American Progress, utilizan su investigación para apoyar agendas partidistas que se alinean con sus objetivos políticos.

PUBLICIDAD

La relación entre Heritage Foundation y el Partido Republicano representa la versión más extrema de esta dinámica.

El think tank ha apoyado a presidentes republicanos desde el momento en que Ronald Reagan utilizó otro documento de políticas, también llamado el 'Mandato para el Liderazgo', para asegurar importantes avances en materia de políticas durante su administración. Pero la simbiosis entre Heritage Foundation y el Partido Republicano ha sido particularmente notable desde que Trump ganó más influencia en el partido.

Al comienzo del primer mandato de Trump, como me dijo un investigador de Heritage Foundation en 2017, el think tank reconoció que “la administración no tenía mucha profundidad en materia de políticas, así que cuando ganaron las elecciones, no sabíamos que Trump era un candidato a la Presidencia”.

“Es como decir: '¿Y ahora qué hacemos?' Y ahí es donde entra Heritage. Trabajamos en estos temas todo el año, así que estaremos a su lado”.

Heritage Foundation también examinó a posibles empleados para puestos en el gobierno federal. Esto llevó a que más de 66 empleados o exempleados de Heritage trabajaran para la administración Trump a mediados de 2018.

Pero no ha dictado por completo la agenda de Trump. Si bien el grupo dijo que Trump "adoptó el 64% de nuestras 321 recomendaciones" a fines de 2017, el grupo de expertos también renovó su agenda para alinearse con Trump en los temas que más le preocupaban, como las guerras comerciales y culturales.

PUBLICIDAD

Como dijo el presidente del grupo de expertos, Kevin Roberts, en 2024, Heritage considera que su trabajo es "institucionalizar el trumpismo".

Trump pasó de no conocer el Proyecto 2025 a contratar a sus ideólogos

Muchos de los colaboradores del 'Mandato para el liderazgo' habían sido funcionarios de la administración Trump, como Russ Vought, confirmado para la Oficina de Administración y Presupuesto.

Esta lista también incluye a John Ratcliffe, exdirector de Inteligencia Nacional y director entrante de la CIA, y Tom Homan, exdirector interino de Inmigración y Control de Aduanas y actual 'zar de la frontera'.

En total, más de la mitad de los 312 autores, editores y colaboradores del plan trabajaron anteriormente en la primera administración Trump.



Una parte increíblemente importante pero a menudo subestimada del Proyecto 2025 fue su esfuerzo de contratación de personal: la coalición trabajó para identificar, examinar y capacitar a los posibles empleados y personas designadas que ahora están abriéndose camino en la administración Trump y las agencias ejecutivas.

Lo que la gente –y la ley– dicen sobre el Proyecto 2025

Las encuestas de enero de 2025 muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a muchas de las acciones de Trump desde que asumió el cargo, a veces por amplios márgenes.

Incluso durante la campaña presidencial, tanto el Proyecto 2025 en sí como las ideas políticas que defendía eran ampliamente impopulares. Los demócratas advirtieron constantemente sobre el plan en sus ataques contra los republicanos.

PUBLICIDAD

La falta de aprobación popular para el Proyecto 2025 y sus propuestas es notable porque Heritage Foundation ha invertido históricamente tiempo y dinero en obtener apoyo público para su trabajo. Incluso opera una iniciativa que encuesta a los ciudadanos sobre cómo “interpretan los argumentos a favor y en contra de nuestras recomendaciones políticas y cómo podemos obtener mejor su comprensión y apoyo”.

También hay consideraciones legales.

Muchas de las acciones de Trump, como decir que el gobierno negará la ciudadanía a los hijos nacidos de algunos inmigrantes en Estados Unidos, se basan en interpretaciones potencialmente inconstitucionales y expansiones del poder presidencial.

Esto representa otro cambio de actitud para el think tank, que históricamente se ha opuesto a los esfuerzos por empoderar al presidente a expensas de la autoridad del Congreso. De hecho, Heritage Foundation fue fundada para trabajar a través del Congreso para lograr sus objetivos. Pero con el Proyecto 2025, parece que está siguiendo una nueva estrategia.

El éxito de Heritage Foundation en ayudar a Trump a implementar las propuestas del Proyecto 2025 dependerá en parte de cómo reaccione el público. También importará si el Congreso afirma su control sobre los asuntos presupuestarios y ejerce una supervisión general del poder ejecutivo, al igual que las decisiones que tome el sistema judicial estadounidense.

Estos controles y contrapesos han ayudado a sostener la democracia estadounidense durante casi 250 años; todavía está por verse si seguirán haciéndolo.

Este artículo se publica desde The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original en inglés aquí.