Gobierno pagará parcialmente los 'cupones de alimentos' SNAP de noviembre; fondos dan para cubrir solo la mitad

El gobierno de Donald Trump avisó a una corte que pagará parcialmente los beneficios de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP, lo que supone un alivio para un poco más de 40 millones de personas que dependen de ellos para comprar comida y estaban en vilo en medio del cierre del gobierno federal.

"El Departamento de Agricultura está acatando la orden judicial y cumplirá con su obligación de usar hoy la cantidad total de los fondos de contingencia para el programa SNAP, al generar una tabla para requerir a los estados calcular los beneficios disponibles para cada hogar elegible", se lee en el documento.

"El USDA entonces pondrá los fondos necesarios que están disponibles y ha autorizado a los estados que comiencen a desembolsarlos una vez se divulgue la tabla", agregó.

El proceso de transferir el dinero de los 'cupones de alimentos' a las tarjetas de los beneficiarios se comparte entre oficinas locales y federales, y en algunos estados toma cerca de dos semanas. El gobierno dijo a la corte que espera dar hoy una guía con los detalles a los estados.

"Los estados posiblemente experimentarán dificultades de procedimiento, lo que podría afectar que los beneficios de SNAP lleguen a los hogares de forma oportuna y en las cantidades reducidas correctas", dijo el gobierno.

La respuesta del gobierno fue a una orden de un juez de Rhode Island que le dio dos opciones para desembolsar esta semana los fondos del programa SNAP correspondientes a noviembre. Esto por una demanda presentada por varias ciudades y organizaciones.

La primera era pagar este lunes la ayuda del mes por completo usando una reserva para contingencia que tiene este programa y fondos que puedan ser movidos de otras partidas del Departamento de Agricultura (USDA), que administra el programa. La segunda alternativa era hacer pagos parciales el miércoles a los beneficiarios tomando solo el dinero de la reserva de emergencia del llamado Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El juez John McConnell había explicado en su orden que el USDA tiene cerca de $6,000 millones en su reserva para contingencias, pues el Congreso aprobó en dos proyectos distintos de 2024 y 2025 que se pusiera en ellas $3,000 millones para utilizarse cuando fuese necesario para mantener las operaciones del programa.

Ese dinero de la reserva de contingencia no da para pagar los beneficios completos del programa SNAP de noviembre, que ascienden a unos $8,000 millones. Por eso el juez dio la opción de usar fondos de otras partidas del USDA como permite la ley.

Una jueza en Boston también había dado hasta este lunes al gobierno para que le explicara si autorizaría pagos completos o parciales de los 'cupones de alimentos' de noviembre y un cronograma de cuándo los iba a desembolsar. Esto por una demanda presentada por un grupo de más de 20 estados liderados por demócratas.

Los beneficiarios del programa SNAP recibirían 50% de la ayuda de noviembre

El gobierno explicó a la corte que de los $6,000 millones que le habían sido aprobados como fondos de contingencia para el programa SNAP le quedan solamente disponibles $4,650 millones. "Esos fondos se comprometerán por completo a cubrir el 50% de los beneficios de los hogares actualmente elegibles", dijo a la corte.

"Esto significa que no quedarán fondos para los nuevos solicitantes de SNAP certificados en noviembre, para ayuda por desastres o como colchón frente a las consecuencias potencialmente catastróficas de que se cierre por completo (el programa) SNAP", agregó.

El gobierno agregó que evaluó mover $4,000 millones de los Programas de Nutrición para Niños y complementar así los fondos que faltaban para cubrir el 100% de los pagos de los 'cupones de alimentos'. Pero decidió no hacerlo.

"Los Programas de Nutrición para Niños (...) proveen comidas nutritivas y ayuda para comida a millones de niños cada día", precisó el gobierno.

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos. El programa SNAP brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

Center on Budget and Policy Priorities, un centro de corte progresista, explica que los hogares deben cumplir con varios requisitos para acceder a los 'cupones de alimentos'. Por lo general, los ingresos mensuales del hogar deben estar 130% por debajo del umbral de pobreza.

"Para una familia de tres, el umbral de pobreza usado para calcular los beneficios de SNAP en el año fiscal 2026 es de $2,221 al mes. Así que 130% del umbral de pobreza para una familia de tres es de $2,888 al mes o unos $34,656 al año", explica.

Además, para ser elegibles a la ayuda del programa SNAP, un hogar donde ninguno de sus miembros tiene 60 años o más solo puede tener activos (recursos que pueda usar para comprar alimentos) por $3,000 o menos. Los hogares donde sí hay una persona con 60 años o más puede tener activos solo por $4,500 o menos.

