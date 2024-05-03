Cambiar Ciudad
Donald Trump

Empresa de contabilidad asociada a Trump Media & Technology Group es acusada de "fraude masivo"

El auditor, BF Borgers CPA y su propietario Benjamin Borgers acordaron ser suspendidos permanentemente de ejercer como contadores ante la Comisión de Bolsa y Valores y también acordaron pagar un total de $14 millones en sanciones civiles, admitiendo o negando las acusaciones.

Univision
BF Borgers, la firma de contabilidad independiente de Trump Media & Technology Group, fue acusada este viernes por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de fraude generalizado que afectó a más de 1,500 procesos contables.

La SEC no hizo ninguna acusación específica de irregularidades contra Trump Media.

La SEC acusó a BF Borgers de “fallos deliberados y sistemáticos”, incluida la “fabricación” de documentación de auditoría y la representación falsa ante los clientes de que su trabajo cumpliría con las normas contables.

La agencia de supervisión federal describió esto como un "fraude masivo" que tuvo lugar entre enero de 2021 y junio de 2023.

El auditor, BF Borgers CPA y su propietario Benjamin Borgers acordaron ser suspendidos permanentemente de ejercer como contadores ante la SEC y también acordaron pagar un total de $14 millones en sanciones civiles, admitiendo o negando las acusaciones, dijo la SEC.

Trump Media tiene una valoración superior a los $9,000 millones desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, la compañía genera pocos ingresos y Truth Social sigue siendo un actor relativamente pequeño en el mundo de las redes sociales.

