¿Golpe de Estado? La idea de ciertos seguidores de Trump para sacar a Biden de la Casa Blanca

Flynn respondió a alguien del público, que se definió como un exmarine quien le preguntó por qué un golpe de Estado como el que sucedió en febrero pasado en Myanmar no podía producirse en EEUU diciendo: “Sabes... No hay razón. Quiero decir… Eso debería pasar”, dijo el exmilitar, como recoge un trozo de la transmisión que se hizo en el sitio MAGAInfo.TV .

Tanto la pregunta como la respuesta arrancaron vítores en el público, que aparentemente estaría conforme con que los militares estadounidenses sigan el ejemplo de Myanmar, donde en febrero pasado la fuerza armada depuso al gobierno producto de las elecciones del año anterior, arrestó a todos sus miembros (incluyendo a la premio nobel de la paz 1991 Aung Saa Suu Kyi ) y los sometió a juicios alegando que habían cometido fraude electoral y otros delitos de los que no ha ofrecido pruebas todavía.

En un mensaje enviado por Telegram, Flynn aseguro que “No hay razón alguna para ningún golpe en EEUU, y yo no he llamado en ningún momento a una acción de ese tipo” y aseguró que se trata de un “invento” producto de una interpretación “retorcida” del evento de Dallas.

La 'esperanza' que viene de Asia

De acuerdo con la reportera del The New York Times Maggie Haberman, sería el propio exmandatario quien estaría difundiendo entre sus hallegados que regresará a la Casa Blanca en agosto (aunque la conocida periodista no explica cómo estaría el presidente explicando a quienes le escuchan cómo sería ese mecanismo).