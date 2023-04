¿Qué tan graves son los cargos contra el expresidente Trump? Hablamos con criminalistas

"Es un caso muy débil. Si vas a acusar al expresidente de Estados Unidos no debería ser tan difícil explicar a la gente de qué delito le estás acusando", comentó el ex fiscal estatal de California, Ambrosio Rodríguez. "No solo estás acusando a una persona, estás cargando a todo el país con un caso criminal. Si Trump hubiera sido acusado de matar a alguien o herir a alguien, de acuerdo, lo entendemos, porque esas violaciones son fáciles de explicar. Ese no es el caso aquí", añadió.