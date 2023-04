Quién es quién en la imputación contra el expresidente Trump

No siempre fue así. En una aparición televisiva en 2018, mucho antes de que Tacopina comenzara a representar a Trump, le dijo a CNN que el pago a Daniels parecía ser “ilegal” y un “problema potencial de financiamiento de campaña”. Le dijo a la red que las afirmaciones de que Trump no estaba al tanto del pago no "pasaron la prueba de la cara seria".