Encuesta de AP: mayoría quiere deportaciones, pero se opone a arrestos en escuelas e iglesias

Hay un claro deseo de algún tipo de acción sobre seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La mitad de los adultos estadounidenses cree que aumentar la seguridad en la frontera debería ser una alta prioridad para el gobierno federal. Aproximadamente 3 de cada 10 dicen que debería ser una prioridad moderada. Solo 2 de cada 10, aproximadamente, lo consideran una prioridad baja.