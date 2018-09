El argumento de Harris era el de todo el arco demócrata. Su protesta viene desde hace semanas, pero se azuzó en las últimas horas debido a que la documentación que habían solicitado sobre el pasado de Kavanaugh en la Casa Blanca de George W. Bush fueron recién liberados en las últimas 48 horas y no han podido revisarlos. Se trata, nada menos, que de 42,000 páginas .

Aplausos

Al menos 57 veces se vio interrumpida la sesión por personas del público asistente que se paraban a expresar su rechazo a Kavanaugh y pedían, no solo que se detuviera la sesión, sino que se descartara la postulación de Kavanaugh a quien ven como una amenaza a las libertades civiles, el medio ambiente y la salud pública.

En un ritual normal en estas ocasiones, alguna persona se ponía de pie para vociferar su inconformidad y los policías del Capitolio lo conminaban a hacer silencio. Al no hacer caso a la advertencia, la sacaban de la sala, después de avisarle que estaba bajo arresto. Pero parecía haber suministro constante de manifestantes que seguían entrando al lugar como ciudadanos con derecho a presenciar el proceso.

Un agente de policía, que no quiso que apareciera su nombre en los medios, reconoció párcamente a Univision Noticias que había sido una jornada más activa de lo que era de esperar para una audiencia de este tipo.

Una de ellas, Karen Fleshman, quien se define como activista y educadora antirracista, que viajó desde San Francisco para asistir al evento, dijo a Univision Noticias mientras hacia fila para entrar al salón su frustración porque “mucha gente no entiende que la Corte Suprema tiene impacto en todos los aspectos de nuestras vidas” y advierte que el nombramiento de Kavanaugh permitirá que los conservadores tomen las decisiones.

El problema del poder presidencial

Los demócratas señalan lo que ha escrito Kavanaugh sobre que el presidente no debe ser sometido a procesos legales, civiles o criminales, mientras están ejerciendo el cargo porque considera que su trabajo es “complejo y difícil” que aconsejan que el mandatario “sea capaz de enfocarse en sus tareas interminables” que considera mayores que las de cualquier otro funcionario del gobierno civil.

Una defensora ‘liberal’

Pero no todos los liberales en la sala cuestionaron la idoneidad del postulado y fue una liberal la que presentó el más vigoroso respaldo a Kavanaugh.

“Si por mí fuera, la magistrada “Ruth Bader) Ginsburg tendría todos los votos, pero así no es nuestro sistema y la realidad es que la presidencia y el Senado están en manos republicanas. EL juez Kavanaugh es la mejor opción que los liberales pueden tener razonablemente en estas circunstancias”, dijo Blatt luego de reconocer que el postulado tendrá una visión conservadora de la ley desde el Supremo.

El turno de Kavanaugh

“ Un juez debe ser independiente. Debe interpretar la ley, no hacer la ley. Debe interpretar los estatutos como están escritos”, dijo repitiendo lo que suelen decir los aspirantes a magistrados, en parte para no caer en debates políticos y en parte para no ser acusados luego de haber adelantado opiniones en temas que podría tocarles decidir.