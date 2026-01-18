Elecciones presidenciales

Elecciones presidenciales en Portugal: once aspirantes compiten en la primera vuelta el domingo

El ganador reemplazará al actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, quien alcanza el límite constitucional de dos mandatos consecutivos de cinco años.

El domingo 18 de enero, once candidatos compiten en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal, mientras que el líder de un partido populista parece encaminado a lograr un avance político para la ultraderecha europea. El elevado número de aspirantes hace poco probable que alguno supere el 50% de los votos necesarios para ganar en esta primera ronda.

Cerca de 11 millones de personas votarán y se espera que la mayoría de los resultados se conozcan al final de la jornada electoral del domingo. El ganador reemplazará al actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, quien alcanza el límite constitucional de dos mandatos consecutivos de cinco años.

¿Quiénes son lo

s candidatos?

Entre los favoritos según las encuestas recientes se encuentra André Ventura, líder del partido populista Chega (Basta). Otros aspirantes destacados provienen de los dos principales partidos que se han alternado en el poder durante los últimos 50 años: Luís Marques Mendes, del Partido Social Demócrata de centroderecha, actualmente en el gobierno, y António José Seguro, del Partido Socialista de centroizquierda.

También se espera un fuerte desempeño del vicealmirante retirado Henrique Gouveia e Melo, candidato independiente que ganó reconocimiento por coordinar el exitoso despliegue de la vacunación contra la COVID-19. Solo una mujer participa en la contienda; Portugal nunca ha tenido una mujer ni una persona no blanca como jefa de Estado.

Segunda vuelta

El 8 de febrero se celebrará una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, quienes se definirán al cierre de la jornada electoral. De allí saldrá el próximo presidente, que ejercerá un mandato de cinco años desde el Palacio de Belém, a orillas del río Tajo en Lisboa.

Retos para el próximo presidente de Portugal

Portugal atraviesa uno de sus períodos de mayor inestabilidad política en décadas, tras celebrar tres elecciones generales en tres años. La estabilización institucional será uno de los principales desafíos. Aunque Ventura ha intentado centrar la campaña en la inmigración, los votantes parecen más preocupados por la crisis de vivienda y el alto costo de vida.

PUBLICIDAD

Otra cuestión relevante será la ley que permite la eutanasia y el suicidio asistido por médicos, aprobada por el parlamento en 2022 pero frenada por objeciones constitucionales, y que podría llegar nuevamente al despacho presidencial.

J. C.

